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На Волині автомобіль збив дитину: розповіли подробиці інциденту

На Волині автомобіль збив дитину: розповіли подробиці інциденту
У селі Заріччя автомобіль збив 8-річну дівчинку.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, це сталося 22 жовтня.

У прес-службі поліцейських розповіли, що дитина перебігала дорогу у невстановленому місці.

За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель цього ж району.

Внаслідок автопригоди дитина травмувалася, її госпіталізували.

За фактом автопригоди слідчі розпочали криміналье провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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