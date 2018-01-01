На Волині автомобіль збив дитину: розповіли подробиці інциденту
Сьогодні, 14:38
У селі Заріччя автомобіль збив 8-річну дівчинку.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, це сталося 22 жовтня.
У прес-службі поліцейських розповіли, що дитина перебігала дорогу у невстановленому місці.
За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель цього ж району.
Внаслідок автопригоди дитина травмувалася, її госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали криміналье провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, це сталося 22 жовтня.
У прес-службі поліцейських розповіли, що дитина перебігала дорогу у невстановленому місці.
За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель цього ж району.
Внаслідок автопригоди дитина травмувалася, її госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали криміналье провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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