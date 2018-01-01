Під Києвом Tesla влетіла у Skoda. ФОТО





Як повідомляє у Facebook проект dtp.kiev.ua, в результаті аварії постраждала дістала черепно-мозкову травму, передає



«Водій Skoda, дотримуючись усіх правил дорожнього руху, постраждала найбільше. Очевидці події надали першу допомогу і привели її до тями.



Дівчина погано пам'ятала події. Водій Tesla зламав палець», - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Обухів електромобіль Tesla на великій швидкості влетів у легковик Skoda. Дівчину, яка перебувала за кермом Skoda, госпіталізували.Як повідомляє у Facebook проект dtp.kiev.ua, в результаті аварії постраждала дістала черепно-мозкову травму, передає УНН «Водій Skoda, дотримуючись усіх правил дорожнього руху, постраждала найбільше. Очевидці події надали першу допомогу і привели її до тями.Дівчина погано пам'ятала події. Водій Tesla зламав палець», - йдеться в повідомленні.

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