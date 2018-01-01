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Під Києвом Tesla влетіла у Skoda. ФОТО

Під Києвом Tesla влетіла у Skoda. ФОТО
На трасі Київ-Обухів електромобіль Tesla на великій швидкості влетів у легковик Skoda. Дівчину, яка перебувала за кермом Skoda, госпіталізували.

Як повідомляє у Facebook проект dtp.kiev.ua, в результаті аварії постраждала дістала черепно-мозкову травму, передає УНН.

«Водій Skoda, дотримуючись усіх правил дорожнього руху, постраждала найбільше. Очевидці події надали першу допомогу і привели її до тями.

Дівчина погано пам'ятала події. Водій Tesla зламав палець», - йдеться в повідомленні.
Під Києвом Tesla влетіла у Skoda. ФОТО
Під Києвом Tesla влетіла у Skoda. ФОТО
Під Києвом Tesla влетіла у Skoda. ФОТО
Під Києвом Tesla влетіла у Skoda. ФОТО
Під Києвом Tesla влетіла у Skoda. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Київ
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