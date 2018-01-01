У Луцьку пенсіонер відкрив музей краваток. ВІДЕО
Сьогодні, 15:52
Луцький пенсіонер Олександр Бондар відкрив у рідному місті музей краваток.
Про це йдеться у сюжеті Сегодня.
Чоловік зібрав майже півтори тисячі різних краваток. Він вже співпрацює з відомими модельєрами, і з його експонатів шиють унікальні сукні.
78-річний Олександр Микитович колекціонує краватки вже 8 років. За цей час назбирав майже півтори тисячі.
«Я так звик до краватки, що осінню і зимою, якщо без краватки, то простужуюся.
Щоб шарф не брати, краватку одягну... Сусід виходить, каже: «От все в житті бачив, але щоб город в краватці город копали, то вперше бачу», – сміється Олександр Бондар.
Під стелею, на стінах, краватками прикрашений навіть холодильник. Експонати можна чіпати руками. Найчастіше до музею приходять студенти-дизайнери.
Вартість такої колекції – декілька тисяч доларів. Проте продавати її чоловік наміру не має. Пенсіонер налагодив співпрацю з модельєрами: ті шиють сукні з його експонатів.
«Олександр Микитович 100 краваток дав на той момент. Так, пішло дуже багато, бо на одну сукню йшло 700, 900 краваток. Одна сукня є, де найбільше – 2 тисячі краваток, вона довга, зі шлейфом.
Ця колекція була визнана у 2009 році, отримала я перемогу з нею, як найкращий кутюр'є України», – розповіла модельєр Анна Дідух.
Про захоплення Олександра Бондаря добре знає весь луцький політех. Саме у будівлі вишу і облаштований музей. То ж інколи його колекцію поповнюють і студенти, і викладачі.
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Про це йдеться у сюжеті Сегодня.
Чоловік зібрав майже півтори тисячі різних краваток. Він вже співпрацює з відомими модельєрами, і з його експонатів шиють унікальні сукні.
78-річний Олександр Микитович колекціонує краватки вже 8 років. За цей час назбирав майже півтори тисячі.
«Я так звик до краватки, що осінню і зимою, якщо без краватки, то простужуюся.
Щоб шарф не брати, краватку одягну... Сусід виходить, каже: «От все в житті бачив, але щоб город в краватці город копали, то вперше бачу», – сміється Олександр Бондар.
Під стелею, на стінах, краватками прикрашений навіть холодильник. Експонати можна чіпати руками. Найчастіше до музею приходять студенти-дизайнери.
Вартість такої колекції – декілька тисяч доларів. Проте продавати її чоловік наміру не має. Пенсіонер налагодив співпрацю з модельєрами: ті шиють сукні з його експонатів.
«Олександр Микитович 100 краваток дав на той момент. Так, пішло дуже багато, бо на одну сукню йшло 700, 900 краваток. Одна сукня є, де найбільше – 2 тисячі краваток, вона довга, зі шлейфом.
Ця колекція була визнана у 2009 році, отримала я перемогу з нею, як найкращий кутюр'є України», – розповіла модельєр Анна Дідух.
Про захоплення Олександра Бондаря добре знає весь луцький політех. Саме у будівлі вишу і облаштований музей. То ж інколи його колекцію поповнюють і студенти, і викладачі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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