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У Луцьку пенсіонер відкрив музей краваток. ВІДЕО

У Луцьку пенсіонер відкрив музей краваток. ВІДЕО
Луцький пенсіонер Олександр Бондар відкрив у рідному місті музей краваток.

Про це йдеться у сюжеті Сегодня.

Чоловік зібрав майже півтори тисячі різних краваток. Він вже співпрацює з відомими модельєрами, і з його експонатів шиють унікальні сукні.

78-річний Олександр Микитович колекціонує краватки вже 8 років. За цей час назбирав майже півтори тисячі.

«Я так звик до краватки, що осінню і зимою, якщо без краватки, то простужуюся.

Щоб шарф не брати, краватку одягну... Сусід виходить, каже: «От все в житті бачив, але щоб город в краватці город копали, то вперше бачу», – сміється Олександр Бондар.

Під стелею, на стінах, краватками прикрашений навіть холодильник. Експонати можна чіпати руками. Найчастіше до музею приходять студенти-дизайнери.

Вартість такої колекції – декілька тисяч доларів. Проте продавати її чоловік наміру не має. Пенсіонер налагодив співпрацю з модельєрами: ті шиють сукні з його експонатів.

«Олександр Микитович 100 краваток дав на той момент. Так, пішло дуже багато, бо на одну сукню йшло 700, 900 краваток. Одна сукня є, де найбільше – 2 тисячі краваток, вона довга, зі шлейфом.

Ця колекція була визнана у 2009 році, отримала я перемогу з нею, як найкращий кутюр'є України», – розповіла модельєр Анна Дідух.

Про захоплення Олександра Бондаря добре знає весь луцький політех. Саме у будівлі вишу і облаштований музей. То ж інколи його колекцію поповнюють і студенти, і викладачі.


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Теги: Луцьк, музей, краватка, цікаво
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