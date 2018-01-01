У Луцьку пенсіонер відкрив музей краваток. ВІДЕО

Олександр Бондар відкрив у рідному місті музей краваток.



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Чоловік зібрав майже півтори тисячі різних краваток. Він вже співпрацює з відомими модельєрами, і з його експонатів шиють унікальні сукні.



78-річний Олександр Микитович колекціонує краватки вже 8 років. За цей час назбирав майже півтори тисячі.



«Я так звик до краватки, що осінню і зимою, якщо без краватки, то простужуюся.



Щоб шарф не брати, краватку одягну... Сусід виходить, каже: «От все в житті бачив, але щоб город в краватці город копали, то вперше бачу», – сміється Олександр Бондар.



Під стелею, на стінах, краватками прикрашений навіть холодильник. Експонати можна чіпати руками. Найчастіше до музею приходять студенти-дизайнери.



Вартість такої колекції – декілька тисяч доларів. Проте продавати її чоловік наміру не має. Пенсіонер налагодив співпрацю з модельєрами: ті шиють сукні з його експонатів.



«Олександр Микитович 100 краваток дав на той момент. Так, пішло дуже багато, бо на одну сукню йшло 700, 900 краваток. Одна сукня є, де найбільше – 2 тисячі краваток, вона довга, зі шлейфом.



Ця колекція була визнана у 2009 році, отримала я перемогу з нею, як найкращий кутюр'є України», – розповіла модельєр Анна Дідух.



Про захоплення Олександра Бондаря добре знає весь луцький політех. Саме у будівлі вишу і облаштований музей. То ж інколи його колекцію поповнюють і студенти, і викладачі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький пенсіонервідкрив у рідному місті музей краваток.Про це йдеться у сюжеті Сегодня Чоловік зібрав майже півтори тисячі різних краваток. Він вже співпрацює з відомими модельєрами, і з його експонатів шиють унікальні сукні.78-річний Олександр Микитович колекціонує краватки вже 8 років. За цей час назбирав майже півтори тисячі.«Я так звик до краватки, що осінню і зимою, якщо без краватки, то простужуюся.Щоб шарф не брати, краватку одягну... Сусід виходить, каже: «От все в житті бачив, але щоб город в краватці город копали, то вперше бачу», – сміється Олександр Бондар.Під стелею, на стінах, краватками прикрашений навіть холодильник. Експонати можна чіпати руками. Найчастіше до музею приходять студенти-дизайнери.Вартість такої колекції – декілька тисяч доларів. Проте продавати її чоловік наміру не має. Пенсіонер налагодив співпрацю з модельєрами: ті шиють сукні з його експонатів.«Олександр Микитович 100 краваток дав на той момент. Так, пішло дуже багато, бо на одну сукню йшло 700, 900 краваток. Одна сукня є, де найбільше – 2 тисячі краваток, вона довга, зі шлейфом.Ця колекція була визнана у 2009 році, отримала я перемогу з нею, як найкращий кутюр'є України», – розповіла модельєрПро захоплення Олександра Бондаря добре знає весь луцький політех. Саме у будівлі вишу і облаштований музей. То ж інколи його колекцію поповнюють і студенти, і викладачі.

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