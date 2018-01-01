Волинянам пропонують розстрочку в оплаті послуги з опалення





Про це інформує прес-служба



Для цього необхідно обов’язково звернутись у Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» (м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського,20, 1-ий поверх) із письмовою заявою.



Розстрочку в оплаті послуги з централізованого опалення може отримати споживач, який не має субсидії на її оплату та проживає у житловому будинку, із засобами обліку теплової енергії, так і без них.



Таким чином, починаючи з місяця отримання підприємством від вас заяви на розстрочку в оплаті, щомісяця протягом опалювального сезону ви будете сплачувати 50 відсотків нарахувань за послугу з централізованого опалення.



Сума неоплачених протягом опалювального періоду 50 відсотків нарахувань буде виставлена рівними частинами протягом кожного місяця міжопалювального періоду з травня по вересень включно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни можуть отримати розстрочку в оплаті послуги з централізованого опалення, за умови відсутності субсидії.Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло» Для цього необхідно обов’язково звернутись у Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» (м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського,20, 1-ий поверх) із письмовою заявою.Розстрочку в оплаті послуги з централізованого опалення може отримати споживач, який не має субсидії на її оплату та проживає у житловому будинку, із засобами обліку теплової енергії, так і без них.Таким чином, починаючи з місяця отримання підприємством від вас заяви на розстрочку в оплаті, щомісяця протягом опалювального сезону ви будете сплачувати 50 відсотків нарахувань за послугу з централізованого опалення.Сума неоплачених протягом опалювального періоду 50 відсотків нарахувань буде виставлена рівними частинами протягом кожного місяця міжопалювального періоду з травня по вересень включно.

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