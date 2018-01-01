«Наші підшипники обертають світ»: гендиректор «SKF Україна» у Луцьку розповів, як досягати успіху

Молодь Луцька зустрілася з генеральним директором «SKF Україна»та дізналася основні секрети успіху найбільшого луцького підприємства.Відкрита дискусія на тему «Як обертати світ луцькими підшипниками і не отримати запаморочення від успіху» відбулася у РЦв рамках проектуу вівторок, 23 жовтня.Організотор заходу - Громадянський Рух, засновником якого є депутат Луцької міської радиНа зустрічі Володимир Цибульський розповів, що роботу на заводі розпочинав майстром цеху. Проте зараз, завдяки постійному навчанню та самовдосконаленню, займає посаду генерального директора.З 2007 року «Луцький підшипниковий завод» увійшов до складу корпорації SKF, з того часу підприємство і почало стрімко розвиватися.«Я скажу, що все, що літає, плаває, рухається і допомагає людям жити краще, забезпечується групою SKF», – зазначив гендиректор підприємства.Він додав, що основним своїм багатством підприємство завжди вважало людей. Саме тому воно провадить послідовну політику соціальної відповідальності та відповідальності перед працівниками. Кожен співробітник, окрім соціальних гарантій, має можливість навчатися, у тому числі за кордоном. Разом з тим, підприємство є лідером з благодійної діяльності на Волині.Зараз луцьке підприємство з впевненістю може сказати, що дотримується світових стандартів ведення бізнесу, зокрема і в плані екологічної та бізнес-відповідальності.Вже у 2019 році тут почнуть виробляти продукцію нового покоління.«Я гордий, що ми в подальшому зможемо підтримати концепцію надійного обертання і допоможемо світу зменшити тертя», – поділився мріями на майбутнє Володимир Цибульський.Також чоловік розповів присутнім секрети власного успіху та про те, чому не хоче бути політиком. Наприкінці зустрічі Володимир Цибульський поділився трьома основними життєвими правилами, улюбленими книгами та фільмами. А також вручив подарунки від підприємства слухачам, які задавали найцікавіші питання.За словами співорганізатора «Школи свідомого громадянина», метою усіх заходів школи є показати молоді, що для того, аби досягти успіху у тій чи іншій справі, потрібно завжди навчатися і вдосконалюватися. Саме тому, при пошуках спікера, вибір впав на гендиректора SKF.«На «Школу свідомого громадянина» ми в першу чергу запрошуємо людей, які є соціально-відповідальними, людей, які прагнуть вдосконалюватися, які не бояться навчатися все життя, незалежно від свого віку. Володимир Цибульський є яскравим прикладом цього. Бо хоч він і старшого віку, він та людина, яка прагне і потребує постійного розвитку, бо розуміє, що це і є запорукою успіху. Завдяки таким людям, ми хочемо довести, що університет – це не крайня межа і не вершина, яка дозволяє потім успішно працювати. Хочемо показати, що для того, аби успішно реалізовувати себе у тій, чи іншій професії, потрібно постійно навчатися, розвиватися і вдосконалюватися», – зазначила Христина Назар.Як зазначила модератор заходу Ганина Падалко, зустріч вдалася змістовною та на диво чуттєвою. Окремо ведуча відзначила аудиторію, яка з кожним заходом стає все активнішою.«Прізвище Володимира Цибульського викликає 2 асоціації: підшипниковий завод та соціальна відповідальність. Саме її формування у лучан є основною ідеєю проекту «Школа свідомого громадянина» і основним поштовхом для Покровського А.В. заснування громадянського руху «СВІДОМІ». Ми не могли не запросити пана Володимира. І чесно кажучи, навіть не очікували, що зустріч пройде наскільки щиро, відверто емоційна та затишно. Це було нереально чесно, аж до сліз...Як не дивно, аудиторія кращає та стає більш таргетованою, тобто приходять ті люди, які справді шукають натхнення, мотивацію, які є свідомими та небайдужими. Це помітно по сесії q&a яка в кінці кожної зустрічі, глядачі ставлять неповнрхневі запитання, іноді дуже фахові, а і ножі такі, які змушують самих спікерів задуматись. Видно по тому. як вони реагують під час самого public talk. Вони співпереживають та з неприхованою цікавістю ковтають інформацію, не «втикаючи» в телефони». – поділилася думками про захід Галина Падалко.