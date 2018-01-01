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Розповіли про волинського атовця, якому збирали кошти на операцію

Розповіли про волинського атовця, якому збирали кошти на операцію
Волинський атовець Віталій Прокопенко, якому небайдужі зібрали кошти на придбання пластини, повернувся до нормального життя.

Про це в себе на сторінці у Facebook написав Олексій Кушнєр.

"...Так от - після її встановлення Віталій повернувся до нормального життя - нормалізувалась мозкова діяльність, покращилась мова, стала краще працювати раніше паралізована половина тіла...", - йдеться у дописі.

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Теги: атовець, волинянин
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