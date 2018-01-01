Розповіли про волинського атовця, якому збирали кошти на операцію
Сьогодні, 16:39
Волинський атовець Віталій Прокопенко, якому небайдужі зібрали кошти на придбання пластини, повернувся до нормального життя.
Про це в себе на сторінці у Facebook написав Олексій Кушнєр.
"...Так от - після її встановлення Віталій повернувся до нормального життя - нормалізувалась мозкова діяльність, покращилась мова, стала краще працювати раніше паралізована половина тіла...", - йдеться у дописі.
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Про це в себе на сторінці у Facebook написав Олексій Кушнєр.
"...Так от - після її встановлення Віталій повернувся до нормального життя - нормалізувалась мозкова діяльність, покращилась мова, стала краще працювати раніше паралізована половина тіла...", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинському бійцю за три дні зібрали кошти на операцію
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