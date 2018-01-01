Розповіли про волинського атовця, якому збирали кошти на операцію

Віталій Прокопенко, якому небайдужі зібрали кошти на придбання пластини, повернувся до нормального життя.



Про це в себе на сторінці у Олексій Кушнєр.



"...Так от - після її встановлення Віталій повернувся до нормального життя - нормалізувалась мозкова діяльність, покращилась мова, стала краще працювати раніше паралізована половина тіла...", - йдеться у дописі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський атовець, якому небайдужі зібрали кошти на придбання пластини, повернувся до нормального життя.Про це в себе на сторінці у Facebook написав"...Так от - після її встановлення Віталій повернувся до нормального життя - нормалізувалась мозкова діяльність, покращилась мова, стала краще працювати раніше паралізована половина тіла...", - йдеться у дописі.

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