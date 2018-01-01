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Опублікували відео візиту Онуфрія у Луцьк

Опублікували відео візиту Онуфрія у Луцьк
Митрополит Онуфрій очолив урочистості на честь Собору Волинських святих.

23 жовтня Онуфрій відвідав Волинь, - повідомили у Союзі православних журналістів.

Предстоятель очолив Божественну літургію в кафедральному соборі Всіх святих Землі Волинської на честь храмового свята.

Богослужіння відбулося в нижньому храмі кафедрального собору.

Попередній візит предстоятеля УПЦ (МП) до Луцька відбувся три роки тому, 23 жовтня 2015 року.


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Теги: Онуфрій, УПЦ МП, церква
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