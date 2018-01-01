Опублікували відео візиту Онуфрія у Луцьк

Онуфрій очолив урочистості на честь Собору Волинських святих.



23 жовтня Онуфрій відвідав Волинь, - повідомили у



Предстоятель очолив Божественну літургію в кафедральному соборі Всіх святих Землі Волинської на честь храмового свята.



Богослужіння відбулося в нижньому храмі кафедрального собору.



Попередній візит предстоятеля УПЦ (МП) до Луцька відбувся три роки тому, 23 жовтня 2015 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополиточолив урочистості на честь Собору Волинських святих.23 жовтня Онуфрій відвідав Волинь, - повідомили у Союзі православних журналістів Предстоятель очолив Божественну літургію в кафедральному соборі Всіх святих Землі Волинської на честь храмового свята.Богослужіння відбулося в нижньому храмі кафедрального собору.Попередній візит предстоятеля УПЦ (МП) до Луцька відбувся три роки тому, 23 жовтня 2015 року.

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