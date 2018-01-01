Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині 24 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ „Будівельник ЛТД”;
КП „Полігон”; заправка; ліцензійний митний склад; стоянка вул. В.Великого с. Красностав, вул. Центральна
2. КТП-142 Л-3 09:00-17:00 с. Людмильпіль
3. ЗТП-71 Т-1 10:00-13:00 ТзОВ „Бізторг-2010 нафтобаза; ФОП Черній, магазин „Продукти” вул. Кн.. Олега м. Вол.-Вол.: вул. Кн.Олега 3-57, О. Пчілки, Запольської, пров.Вербний
4. ЗТП-71 Т-2 14:00-17:00 ТзОВ „Гербом Холдінг” вул. Кн.. Олега 53 (склад, майстерня, продбаза, виробничі приміщення)
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-196 заміна опор 10:00-17:00 с.Волиця територія ферми
2. частково ПЛ-10кВ Л80-05 чистка траси 9:00-16:30 с.Хренів,
Гряди вул.Миру, Набережна, Сонячна, Чорновола, Шевченка, Затишна
Камінь-Каширський район
1. КТП-26 Л-1 10:00 – 17:00 Міжшкільний виробничий учбовий комбінат, м.К-Каширський, вул. Воля.
2. КТП-41 09:00 – 17:00 ССТ Пнівне (магазин), ПП Чмух В.В., Молитовний будинок. с.Воєгоще, вул.Зелена,
вул. Ковальчука, вул. Ветеранів, вул.Центральна, вул. Прилісна.
3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Церква с. Дроздні,
СТ "Каскад-Плюс",
Вол. дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське МТМО,
Ковельське Райво. с. Дроздні,
с. Воля Любитівська.
2. ПЛ – 0,4 кВ КТП-579 9:00-17:00 с. Партизанське.
3. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-653 9:00-17:00 Тублікарня,
ФОП Горайчук В. П. с. Поворськ.
Локачинський район
1. ЗТП-226 Л-2 9:00-17:00 Магазин, АТС, населення с.Козлів вул.Л.Українки, Зелена, Молодіжна
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
АЗС Континіум
Магазин Айва
Будова «Колізей»
Нотаріус
Салон Наталка
А Банк
Аптека
Приват Банк
Салон Клеопатра
Бар 33-й квартал
оптика Вул. Кравчука, 13а, 15, 15а, 15д, 15к, 17, 19, 19б
Вул. Конякіна, 29-33
Вул. Зацепи, 8, 10, 12
2. ТП-418
II СШ-0,4 кВ
Кап ремонт 13:00-17:00 Магазин Айва
Будова «Колізей»
Нотаріус
Салон Наталка
А Банк
Аптека
Приват Банк
Салон Клеопатра
Бар 33-й квартал
оптика Вул. Кравчука, 13а, 15, 15а, 15д, 15к, 17, 19, 19б
Вул. Конякіна, 29-33
Луцький район
1.08:00 – 20:00
ФОП Сусоловський І.В.
ФОП Байбула З.В.
ФОП Устяк В.В.
ФОП Клейменов Т.А.
ФОП Ткачик С.М.
ФОП Гасюк В.Г.
ФОП Бартощук О.І.
2. КТП-297 10:00 – 16:00 ФОП Панасюк К.О.
Церква, будинок культури с. Веселе с.Веселе вул. Городинська, Жовтнева,
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 10:00 – 17:00 ФОП Веснянка В.М. с. Боратин вул. Центральна
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-347 09:00 – 17:00 СТ «Коршів» С. Лаврів вул. Львівська, Залізнична
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-125 09:00 – 17:00 ФОП Романюк Ю.Ф, ФОП Мотлюк І.П. С. Г.Полонка вул. Садова, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Полонківська, Горохівська 1-9, Відродження.
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-447 9:00 – 18:00
Продмаг с.Пульмо с.Пульмо вул.Калініна
2 ПЛ-0.4 Л-1,2 КТП-270 9:00 – 18:00
ФОП Мелюх Геннадій Миколайович
с.Пульмо вул.Калініна
3 ПЛ-0.4 КТП-2 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини,
ФОП Власюк Микола Андрійович,
4-Державна пожежно-рятувальна частина м.Любомль,
магазин "Знахідка" м.Любомль вул.Брестська, Грушевського
4. ПЛ-0.4 Л-7 ЗТП-321 м.Любомль вул.1-го травня, Ярослава Мудрого, Поштова, Є.Коновальця
Любешівський район
1. ПС 35 кВ “Седлище” КРУН 10 кВ к № 4 вивести в ремонт МВ 10 кВ Л 12-01 10:00-17:00 Школи, клуб, церкви, адмінприміщення Седлищенського старостинського округу, пилорами, ФАП с. Седлище, хутір Лечин, с. Угриничі
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-91 10:00-17:00 ФОП Папко В.К. с. Новий Чорторійськ
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-78 для ремонту ТП 10:00-18:00 Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Гута Лісівська
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Церква ХВЕ
м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицька
вул.1-е грудня
вул.Луцька
вл.Липинського, 1-5а, 2-12
вул.Нахімова, 1
Рожищенський район
1. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск
смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС
с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна
смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру
3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех
Турійський район
1. 13:00-17:00
ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня, Овлочинська с/р- дит.садок с.Овлочин
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-286 Л-3 9:00-13:30 с.Соловичі
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-178 09:00-17:00 Туличівська с/р – клуб, школа, ФАП, церква, ФОП Домбровська В.Р. – магазин с.Вербично
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-66 10:00-16:00
СКЗ, ФОП Придворський- готель с.Городилець
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ТзОВ „Будівельник ЛТД”;
КП „Полігон”; заправка; ліцензійний митний склад; стоянка вул. В.Великого с. Красностав, вул. Центральна
2. КТП-142 Л-3 09:00-17:00 с. Людмильпіль
3. ЗТП-71 Т-1 10:00-13:00 ТзОВ „Бізторг-2010 нафтобаза; ФОП Черній, магазин „Продукти” вул. Кн.. Олега м. Вол.-Вол.: вул. Кн.Олега 3-57, О. Пчілки, Запольської, пров.Вербний
4. ЗТП-71 Т-2 14:00-17:00 ТзОВ „Гербом Холдінг” вул. Кн.. Олега 53 (склад, майстерня, продбаза, виробничі приміщення)
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-196 заміна опор 10:00-17:00 с.Волиця територія ферми
2. частково ПЛ-10кВ Л80-05 чистка траси 9:00-16:30 с.Хренів,
Гряди вул.Миру, Набережна, Сонячна, Чорновола, Шевченка, Затишна
Камінь-Каширський район
1. КТП-26 Л-1 10:00 – 17:00 Міжшкільний виробничий учбовий комбінат, м.К-Каширський, вул. Воля.
2. КТП-41 09:00 – 17:00 ССТ Пнівне (магазин), ПП Чмух В.В., Молитовний будинок. с.Воєгоще, вул.Зелена,
вул. Ковальчука, вул. Ветеранів, вул.Центральна, вул. Прилісна.
3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Церква с. Дроздні,
СТ "Каскад-Плюс",
Вол. дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське МТМО,
Ковельське Райво. с. Дроздні,
с. Воля Любитівська.
2. ПЛ – 0,4 кВ КТП-579 9:00-17:00 с. Партизанське.
3. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-653 9:00-17:00 Тублікарня,
ФОП Горайчук В. П. с. Поворськ.
Локачинський район
1. ЗТП-226 Л-2 9:00-17:00 Магазин, АТС, населення с.Козлів вул.Л.Українки, Зелена, Молодіжна
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
АЗС Континіум
Магазин Айва
Будова «Колізей»
Нотаріус
Салон Наталка
А Банк
Аптека
Приват Банк
Салон Клеопатра
Бар 33-й квартал
оптика Вул. Кравчука, 13а, 15, 15а, 15д, 15к, 17, 19, 19б
Вул. Конякіна, 29-33
Вул. Зацепи, 8, 10, 12
2. ТП-418
II СШ-0,4 кВ
Кап ремонт 13:00-17:00 Магазин Айва
Будова «Колізей»
Нотаріус
Салон Наталка
А Банк
Аптека
Приват Банк
Салон Клеопатра
Бар 33-й квартал
оптика Вул. Кравчука, 13а, 15, 15а, 15д, 15к, 17, 19, 19б
Вул. Конякіна, 29-33
Луцький район
1.08:00 – 20:00
ФОП Сусоловський І.В.
ФОП Байбула З.В.
ФОП Устяк В.В.
ФОП Клейменов Т.А.
ФОП Ткачик С.М.
ФОП Гасюк В.Г.
ФОП Бартощук О.І.
2. КТП-297 10:00 – 16:00 ФОП Панасюк К.О.
Церква, будинок культури с. Веселе с.Веселе вул. Городинська, Жовтнева,
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 10:00 – 17:00 ФОП Веснянка В.М. с. Боратин вул. Центральна
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-347 09:00 – 17:00 СТ «Коршів» С. Лаврів вул. Львівська, Залізнична
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-125 09:00 – 17:00 ФОП Романюк Ю.Ф, ФОП Мотлюк І.П. С. Г.Полонка вул. Садова, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Полонківська, Горохівська 1-9, Відродження.
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-447 9:00 – 18:00
Продмаг с.Пульмо с.Пульмо вул.Калініна
2 ПЛ-0.4 Л-1,2 КТП-270 9:00 – 18:00
ФОП Мелюх Геннадій Миколайович
с.Пульмо вул.Калініна
3 ПЛ-0.4 КТП-2 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини,
ФОП Власюк Микола Андрійович,
4-Державна пожежно-рятувальна частина м.Любомль,
магазин "Знахідка" м.Любомль вул.Брестська, Грушевського
4. ПЛ-0.4 Л-7 ЗТП-321 м.Любомль вул.1-го травня, Ярослава Мудрого, Поштова, Є.Коновальця
Любешівський район
1. ПС 35 кВ “Седлище” КРУН 10 кВ к № 4 вивести в ремонт МВ 10 кВ Л 12-01 10:00-17:00 Школи, клуб, церкви, адмінприміщення Седлищенського старостинського округу, пилорами, ФАП с. Седлище, хутір Лечин, с. Угриничі
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-91 10:00-17:00 ФОП Папко В.К. с. Новий Чорторійськ
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-78 для ремонту ТП 10:00-18:00 Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Гута Лісівська
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Церква ХВЕ
м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицька
вул.1-е грудня
вул.Луцька
вл.Липинського, 1-5а, 2-12
вул.Нахімова, 1
Рожищенський район
1. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск
смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС
с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна
смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру
3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех
Турійський район
1. 13:00-17:00
ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня, Овлочинська с/р- дит.садок с.Овлочин
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-286 Л-3 9:00-13:30 с.Соловичі
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-178 09:00-17:00 Туличівська с/р – клуб, школа, ФАП, церква, ФОП Домбровська В.Р. – магазин с.Вербично
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-66 10:00-16:00
СКЗ, ФОП Придворський- готель с.Городилець
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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 жовтня
Сьогодні, 19:00
Волинянин добровільно здав у поліцію саморобний пістолет
Сьогодні, 18:36