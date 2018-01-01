Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 жовтня

На Волині 24 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00ТзОВ „Будівельник ЛТД”;КП „Полігон”; заправка; ліцензійний митний склад; стоянка вул. В.Великого с. Красностав, вул. Центральна2. КТП-142 Л-3 09:00-17:00 с. Людмильпіль3. ЗТП-71 Т-1 10:00-13:00 ТзОВ „Бізторг-2010 нафтобаза; ФОП Черній, магазин „Продукти” вул. Кн.. Олега м. Вол.-Вол.: вул. Кн.Олега 3-57, О. Пчілки, Запольської, пров.Вербний4. ЗТП-71 Т-2 14:00-17:00 ТзОВ „Гербом Холдінг” вул. Кн.. Олега 53 (склад, майстерня, продбаза, виробничі приміщення)1. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-196 заміна опор 10:00-17:00 с.Волиця територія ферми2. частково ПЛ-10кВ Л80-05 чистка траси 9:00-16:30 с.Хренів,Гряди вул.Миру, Набережна, Сонячна, Чорновола, Шевченка, Затишна1. КТП-26 Л-1 10:00 – 17:00 Міжшкільний виробничий учбовий комбінат, м.К-Каширський, вул. Воля.2. КТП-41 09:00 – 17:00 ССТ Пнівне (магазин), ПП Чмух В.В., Молитовний будинок. с.Воєгоще, вул.Зелена,вул. Ковальчука, вул. Ветеранів, вул.Центральна, вул. Прилісна.3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00-17:00 Церква с. Дроздні,СТ "Каскад-Плюс",Вол. дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",Ковельське МТМО,Ковельське Райво. с. Дроздні,с. Воля Любитівська.2. ПЛ – 0,4 кВ КТП-579 9:00-17:00 с. Партизанське.3. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-653 9:00-17:00 Тублікарня,ФОП Горайчук В. П. с. Поворськ.1. ЗТП-226 Л-2 9:00-17:00 Магазин, АТС, населення с.Козлів вул.Л.Українки, Зелена, Молодіжна1. 09:00-13:00АЗС КонтиніумМагазин АйваБудова «Колізей»НотаріусСалон НаталкаА БанкАптекаПриват БанкСалон КлеопатраБар 33-й кварталоптика Вул. Кравчука, 13а, 15, 15а, 15д, 15к, 17, 19, 19бВул. Конякіна, 29-33Вул. Зацепи, 8, 10, 122. ТП-418II СШ-0,4 кВКап ремонт 13:00-17:00 Магазин АйваБудова «Колізей»НотаріусСалон НаталкаА БанкАптекаПриват БанкСалон КлеопатраБар 33-й кварталоптика Вул. Кравчука, 13а, 15, 15а, 15д, 15к, 17, 19, 19бВул. Конякіна, 29-331.08:00 – 20:00ФОП Сусоловський І.В.ФОП Байбула З.В.ФОП Устяк В.В.ФОП Клейменов Т.А.ФОП Ткачик С.М.ФОП Гасюк В.Г.ФОП Бартощук О.І.2. КТП-297 10:00 – 16:00 ФОП Панасюк К.О.Церква, будинок культури с. Веселе с.Веселе вул. Городинська, Жовтнева,3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 10:00 – 17:00 ФОП Веснянка В.М. с. Боратин вул. Центральна4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-347 09:00 – 17:00 СТ «Коршів» С. Лаврів вул. Львівська, Залізнична5. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 КТП-125 09:00 – 17:00 ФОП Романюк Ю.Ф, ФОП Мотлюк І.П. С. Г.Полонка вул. Садова, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Полонківська, Горохівська 1-9, Відродження.Любомльський та Шацький райони№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-447 9:00 – 18:00Продмаг с.Пульмо с.Пульмо вул.Калініна2 ПЛ-0.4 Л-1,2 КТП-270 9:00 – 18:00ФОП Мелюх Геннадій Миколайовичс.Пульмо вул.Калініна3 ПЛ-0.4 КТП-2 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини,ФОП Власюк Микола Андрійович,4-Державна пожежно-рятувальна частина м.Любомль,магазин "Знахідка" м.Любомль вул.Брестська, Грушевського4. ПЛ-0.4 Л-7 ЗТП-321 м.Любомль вул.1-го травня, Ярослава Мудрого, Поштова, Є.Коновальця1. ПС 35 кВ “Седлище” КРУН 10 кВ к № 4 вивести в ремонт МВ 10 кВ Л 12-01 10:00-17:00 Школи, клуб, церкви, адмінприміщення Седлищенського старостинського округу, пилорами, ФАП с. Седлище, хутір Лечин, с. Угриничі1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-91 10:00-17:00 ФОП Папко В.К. с. Новий Чорторійськ2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-78 для ремонту ТП 10:00-18:00 Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Гута Лісівська1. 09:00-17:00Церква ХВЕм.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькавул.1-е груднявул.Луцькавл.Липинського, 1-5а, 2-12вул.Нахімова, 11. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіосксмт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТСс.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережнасмт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех1. 13:00-17:00ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня, Овлочинська с/р- дит.садок с.Овлочин2. ПЛ-0,4 кВКТП-286 Л-3 9:00-13:30 с.Соловичі3. ПЛ-0,4 кВКТП-178 09:00-17:00 Туличівська с/р – клуб, школа, ФАП, церква, ФОП Домбровська В.Р. – магазин с.Вербично4. ПЛ-0,4 кВКТП-66 10:00-16:00СКЗ, ФОП Придворський- готель с.Городилець