Волинянин добровільно здав у поліцію саморобний пістолет

У Любешівському районі місцевий мешканець здав у поліцію саморобний пістолет.Про це повідомили у прес-службі Любешівського відділення поліції у Facebook.22 жовтня 50-річний житель району здав в поліцію предмет схожий на саморобний пістолет. Правоохоронцям він пояснив, що таку «знахідку» виявив близько місяця тому у лісовому масиві.Чоловік вирішив добровільно здати пістолет правоохоронцям і тим самим уникнути кримінальної відповідальності за його незаконне зберігання.І хоча за даним фактом слідчі Любешівського відділення поліції поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами), згідно ч.3 цієї ж статті чоловік буде звільнений від кримінальної відповідальності, оскільки добровільно видав поліції знайдений ним заборонений предмет.