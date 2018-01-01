Волинянин добровільно здав у поліцію саморобний пістолет
Сьогодні, 18:36
У Любешівському районі місцевий мешканець здав у поліцію саморобний пістолет.
Про це повідомили у прес-службі Любешівського відділення поліції у Facebook.
22 жовтня 50-річний житель району здав в поліцію предмет схожий на саморобний пістолет. Правоохоронцям він пояснив, що таку «знахідку» виявив близько місяця тому у лісовому масиві.
Чоловік вирішив добровільно здати пістолет правоохоронцям і тим самим уникнути кримінальної відповідальності за його незаконне зберігання.
І хоча за даним фактом слідчі Любешівського відділення поліції поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами), згідно ч.3 цієї ж статті чоловік буде звільнений від кримінальної відповідальності, оскільки добровільно видав поліції знайдений ним заборонений предмет.
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Про це повідомили у прес-службі Любешівського відділення поліції у Facebook.
22 жовтня 50-річний житель району здав в поліцію предмет схожий на саморобний пістолет. Правоохоронцям він пояснив, що таку «знахідку» виявив близько місяця тому у лісовому масиві.
Чоловік вирішив добровільно здати пістолет правоохоронцям і тим самим уникнути кримінальної відповідальності за його незаконне зберігання.
І хоча за даним фактом слідчі Любешівського відділення поліції поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами), згідно ч.3 цієї ж статті чоловік буде звільнений від кримінальної відповідальності, оскільки добровільно видав поліції знайдений ним заборонений предмет.
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