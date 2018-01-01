«Це просто тиск»: до «Проліска» приїхала обласна перевірка. ФОТО

Санаторій матері і дитини «Пролісок», який розміщений поблизу села Грем’яче Ківерцівського району, перевіряє комісія обласної ради. Водночас працівники закладу впевнені, що таким чином на них чинять тиск – адже тут підтримують директора, із якою Волиньрада не захотілаДепутати приїхали до «Проліску» 23 жовтня.Ревізійна комісія у складі депутатівтаприбула до санаторію разом із керуючим справами облради. У «Проліску» вони раніше залишили перелік документів, які будуть вивчати – відомості про нарахування, штатний розпис, податкові звіти, аналіз бухгалтерських рахунків, статут, матеріали інвентаризацій тощо. Комісія хоче перевірити документи за декілька років.Очільник комісії Лех запевнив, що депутати вже раніше, однак їм перешкоджали в проведенні перевірки. Щоправда, у чому саме полягало перешкоджання, обранець громади не уточнив.Натомість в.о. директора, заступник з медичної частинирозповів, що раніше перебував у відпустці, тому йому не було відомо про перевірки з боку депутатів. Під час останнього приїзду він та низка інших посадовців були у запланованому заздалегідь відрядженні, а депутати не попереджали про візит.«Я за час відпустки не можу сказати, а коли я був у відрядженні, то вони не попереджували про візит. Депутати залишили перелік з документами, ми їх підготували», - зауважив чоловік.Зрештою Лех розповів, що комісія має перевірити господарську діяльність, та депутати просто виконують один із пунктів статуту санаторію – там, мовляв, прописано, що має бути створена ревізійна комісія у складі 3 осіб на 3 роки, аби перевіряти роботу керівника.«Ви можете ознайомитися зі статутом санаторію, пункт 5.3, з 2007 року, наскільки я пам’ятаю, як він затверджений. Пункт 5.3 каже, що має бут створена ревізійна комісія. На підставі її висновків буде оцінюватися діяльність керівника - так написано в статуті… Чому протягом 10-ти років не створювали такої комісії я не знаю… Наша ціль – проводити перевірку не заважаючи роботі санаторію», - зауважив він. Мовляв, «усно» господарську діяльність ведуть прекрасно, але хочуть побачити документальне підтвердження.«Є й інші відгуки, так само. От, наприклад, як ведеться фінансова діяльність, чи не занижуються прибутки – ми хочемо це перевірити», - мовив він. Та сьогодні депутати лише перевірили, чи надали їм витребувані документи згідно зі списком. Відтак, над паперами разом із ними працювала головний бухгалтер санаторію. За словами депутатів, до перевірки у подальшому залучать також юриста та аудитора.В. о. директора санаторію Ленонід Оксенюк запевнив, що з боку «Проліска» буде повне сприяння перевірці. Наразі Оксенюк тимчасово виконує обов’язки на час відпустки директора, однак він наполягає, що Валентина Касарда є найліпшим кандидатом на посаду та задовольняє всі вимоги до керівника. Тому незрозуміло, чому її так категорично не хочуть призначати.«Давайте вернемося до директора - він повністю задовольняє вимоги… Основне питання, наскільки я зрозумів - це вік, але був конкурс, який виграла Валентина Іванівна – комісія ж розглядала конкурсні пропозиції. Там писалось не обмеження, а рекомендований вік, тому я не бачу протипоказів, щоб директором була Валентина Іванівна», - додав Оксенюк.Головний бухгалтер санаторію Галина Крук додала, що тут кожного року бувають перевірки.«Нас перевіряє Державна фіскальна служба, пожежна і екологічна інспекції. Планових перевірок у нас не було понад 5 років - остання перевірка контрольно-ревізійного управління у нас була у 2012 році, але ми ніяк не впливаємо на їх проведення чи непроведення. Це не санаторій визначає та не має на це жодного впливу», - розповіла жінка. За її словами, раніше обласна рада взагалі жодного разу не проводила перевірок. Окрім того, обласна рада не фінансує санаторій, підприємство повністю заробляє на себе саме.«Обласна рада нас не фінансує. Останнє фінансування,навіть важко пригадати 2008 чи 2010 рік - це була зміна котлів на котельні… Ми маємо те, що заробляємо – на зарплату, господарські потреби ми заробляємо самі, у нас немає жодних боргів, ми вчасно сплачуємо податки», - наголосила Крук.Відтак, поки депутати «засіли» у кабінеті, біля адміністративного корпусу зібралися декілька десятків працівників санаторію. Вони впевнені – перипетії в обласній раді довкола кандидатури Валентини Касарди як директора закладу виникли неспроста. Працівники підозрюють, що санаторій «запав комусь в око», а на колектив чинять тиск.«Це тиск, просто тиск - не тільки на керівництво, але і на весь персонал», - вважає сестра-господиня. За словами жінки, у санаторії не мали наміру комусь перешкоджати чи не допускати перевірок, як про це заявляли депутати. Насправді, є простіші причини - те ж відрядження керівних осіб, коли депутати прибували на перевірки.Її колеги теж вважають, що санаторієм лише тепер зацікавилися не просто так. Адже закладта заробляє кошти на власну діяльність. Навіть зараз, не в сезон, тут стабільно відпочиває 170 людей та є 120 постійних працівників, а на літо набирають ще більше людей.«Я навіть не розумію, що це за ситуація з директором. «Пролісок» працює успішно, це видно і по санаторію, і по відгуках відпочивальників. Тут вік не має значення, тут інші мотиви. Сусідніми санаторіями керують дуже багато таких людей, тому вікова категорія тут ні до чого - мають бути інші мотиви. У нас все стабільно працює, багато відпочиваючих і санаторій навіть зараз завантажений - повірте, я не знаю, чому такий напад на наш санаторій», - зауважила сестра з дієтичного харчування, керівник харчоблокуЗа словами Нероди, вона працює в санаторії вже 23 роки, бачила, яким він став завдяки зусиллям Касарди. Тому колектив, який працює на благо закладу.«Я не думаю, що якби тут були якісь збої, що люди би трималися цієї роботи. Наш колектив працює на людей, це все видно по відгуках», - додала керівник харчоблоку.Працівники кажуть, що ревізії тут не бояться, бо приховувати нічого. Однак постійні публікації негативного змісту про їх керівника, а також систематичне нагнітання ситуації, ніби є якісь зловживання, чинить психологічний тиск на працівників.«Я б не хотіла, аби нам міняли керівника. Вона знає все, навіть кожного працівника і дуже старається для санаторію - кожного року до нас приїжджають люди та відзначають, як все змінилося, що стало ще краще та комфортніше, з’явилося щось нове. Хай би Касарда залишилася, бо, повірте мені, таку роботу і не кожна б людина потягнула», - вважає масажист. Жінка працює в санаторії понад 20 років і бачила позитивні зміни на власні очі.«Я вважаю, що вона великий молодець… Людина заслуговує працювати, вона, як ніхто, на своєму місці», - додала жінка.Відтак, схвильовані працівники таки розійшлися. Після кількох годин санаторій покинули і депутати. За їхніми словами, рано робити якісь висновки.«Я заспокою працівників і скажу, що ревізійна комісія є таким самим органом управління санаторію як директор, власник, тобто Волинська обласна рада, тому говорити про якісь «мутки» не варто. Хай спокійно працюють, ми не збираємося перешкоджати діяльності санаторію», - запевнив депутат Волиньради Михайло Імберовський. Лех додав, що сьогодні побачив конструктив, тож у подальшому перевірку продовжать.