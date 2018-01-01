У масштабній аварії постраждав чоловік Ані Лорак. ФОТО
Сьогодні, 20:13
Чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу став одним із постраждалих у результаті масштабної ДТП в центрі Києва, де кран протаранив 17 автомобілів.
Про це повідомив сам Мурат, виклавши сторіс в Instagram, на якому видно пошкоджений автомобіль, передає УНН.
Зазначимо, що незадовго до ДТП на Лесі Українки він публікував відео, на якому звертав увагу на завантаженість доріг.
Нагадаємо, у центрі Києва в КАМАЗа відмовили гальма. Вантажівка пошкодила 17 автівок.
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Про це повідомив сам Мурат, виклавши сторіс в Instagram, на якому видно пошкоджений автомобіль, передає УНН.
Зазначимо, що незадовго до ДТП на Лесі Українки він публікував відео, на якому звертав увагу на завантаженість доріг.
Нагадаємо, у центрі Києва в КАМАЗа відмовили гальма. Вантажівка пошкодила 17 автівок.
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