У масштабній аварії постраждав чоловік Ані Лорак. ФОТО

Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу став одним із постраждалих у результаті масштабної ДТП в центрі Києва, де кран протаранив 17 автомобілів.



Про це повідомив сам Мурат, виклавши сторіс в Instagram, на якому видно пошкоджений автомобіль, передає



Зазначимо, що незадовго до ДТП на Лесі Українки він публікував відео, на якому звертав увагу на завантаженість доріг.



Нагадаємо, у центрі Києва в КАМАЗа відмовили гальма. Вантажівка пошкодила 17 автівок.



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