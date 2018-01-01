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У масштабній аварії постраждав чоловік Ані Лорак. ФОТО

У масштабній аварії постраждав чоловік Ані Лорак. ФОТО
Чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу став одним із постраждалих у результаті масштабної ДТП в центрі Києва, де кран протаранив 17 автомобілів.

Про це повідомив сам Мурат, виклавши сторіс в Instagram, на якому видно пошкоджений автомобіль, передає УНН.

Зазначимо, що незадовго до ДТП на Лесі Українки він публікував відео, на якому звертав увагу на завантаженість доріг.

Нагадаємо, у центрі Києва в КАМАЗа відмовили гальма. Вантажівка пошкодила 17 автівок.
У масштабній аварії постраждав чоловік Ані Лорак. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Київ
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