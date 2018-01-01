У Луцьку відбудеться костюмований нічний кіноперегляд «Володаря перснів»





Організаторами кіноперегляду є проект «Lutsk night cinema» спільно із місцевим осередком «ФРІ».



«Особливістю цього кіноперегляду стане не просто те, що ми повністю подивимось багатогодинні частини трилогії «Володар перснів» – цього разу ми влаштуємо маленький Comic-con. Це буде дійство, куди прийде багато людей в різних костюмах, зокрема в образі персонажів із «Володаря перснів».



Ми впевнені, що це буде щось особливе для Луцька», – діляться думками про майбутній захід організатори події.



Тим, хто хоче взяти участь у кіноперегляді, обов'язково потрібно підібрати собі образ та прийти в ньому на захід.



Оскільки «Lutsk night cinema» пропагує здоровий спосіб життя, то заборонено приходити у стані алкогольного сп'яніння або приносити із собою спиртне.



Для зручності організатори радять взяти із собою покривала, каремати і багато смаколиків, адже любителів кіно чекає ціла ніч перегляду фільмів – варто забезпечити собі комфортну обстановку.



Для участі в події потрібно зареєструватися за посиланням:



Слідкуйте за новинами проекту «Lutsk night cinema» на сторінках у Facebook та Instagram. Там же можна буде знайти новини та деталі майбутнього заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч із суботу на неділю, 27-28 жовтня, починаючи із 20:00 у приміщенні центру «A-B Hub» відбудеться кіноперегляд трилогії Пітера Джексона «Володар перснів».Організаторами кіноперегляду є проект «Lutsk night cinema» спільно із місцевим осередком «ФРІ».«Особливістю цього кіноперегляду стане не просто те, що ми повністю подивимось багатогодинні частини трилогії «Володар перснів» – цього разу ми влаштуємо маленький Comic-con. Це буде дійство, куди прийде багато людей в різних костюмах, зокрема в образі персонажів із «Володаря перснів».Ми впевнені, що це буде щось особливе для Луцька», – діляться думками про майбутній захід організатори події.Тим, хто хоче взяти участь у кіноперегляді, обов'язково потрібно підібрати собі образ та прийти в ньому на захід.Оскільки «Lutsk night cinema» пропагує здоровий спосіб життя, то заборонено приходити у стані алкогольного сп'яніння або приносити із собою спиртне.Для зручності організатори радять взяти із собою покривала, каремати і багато смаколиків, адже любителів кіно чекає ціла ніч перегляду фільмів – варто забезпечити собі комфортну обстановку.Для участі в події потрібно зареєструватися за посиланням: https://goo.gl/forms/h0A3QStgZu6QeWFT2 Слідкуйте за новинами проекту «Lutsk night cinema» на сторінках у Facebook та Instagram. Там же можна буде знайти новини та деталі майбутнього заходу.

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