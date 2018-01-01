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Муніципали змусили працівників «Луцьктепла» прибрати будівельне сміття. ФОТО

Муніципали змусили працівників «Луцьктепла» прибрати будівельне сміття. ФОТО
У Луцьку інспектори муніципальної варти зобов'язали працівників «Луцьктепла» прибрати бетонні плити, які лежать після проведення земляних робіт на вулиці Кравчука, 26.

Про це повідомили у прес-службі муніципалів.

Відповідний припис вони отримали від інспектора відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька.

В іншому випадку на відповідальну особу тепловиків складуть адміністративний протокол за порушення «Правил благоустрою міста Луцька».
Муніципали змусили працівників «Луцьктепла» прибрати будівельне сміття. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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