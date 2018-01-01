Муніципали змусили працівників «Луцьктепла» прибрати будівельне сміття. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі муніципалів.



Відповідний припис вони отримали від інспектора відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька.



В іншому випадку на відповідальну особу тепловиків складуть адміністративний протокол за порушення «Правил благоустрою міста Луцька».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори муніципальної варти зобов'язали працівників «Луцьктепла» прибрати бетонні плити, які лежать після проведення земляних робіт на вулиці Кравчука, 26.Про це повідомили у прес-службі муніципалів.Відповідний припис вони отримали від інспектора відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька.В іншому випадку на відповідальну особу тепловиків складуть адміністративний протокол за порушення «Правил благоустрою міста Луцька».

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