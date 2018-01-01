У Луцьку автохам припаркувався на пішохідному переході. ФОТО
Сьогодні, 17:50
У Луцьку на вулиці Чорновола водій автівки припаркувався на пішохідному переході.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.
«Спереду автомобілів немає, а він вирішив припаркуватися на пішохідному переході. Як так можна?
Черговий герой рубрики «Я паркуюсь як …». Вулиця В’ячеслава Чорновола, 2», – йдеться у дописі.
У пост скриптумі муніципали зазначають, що скоро будуть евакуйовувати таких «молодчиків-горобчиків».
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.
«Спереду автомобілів немає, а він вирішив припаркуватися на пішохідному переході. Як так можна?
Черговий герой рубрики «Я паркуюсь як …». Вулиця В’ячеслава Чорновола, 2», – йдеться у дописі.
У пост скриптумі муніципали зазначають, що скоро будуть евакуйовувати таких «молодчиків-горобчиків».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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