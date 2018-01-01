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У Луцьку автохам припаркувався на пішохідному переході. ФОТО

У Луцьку автохам припаркувався на пішохідному переході. ФОТО
У Луцьку на вулиці Чорновола водій автівки припаркувався на пішохідному переході.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.

«Спереду автомобілів немає, а він вирішив припаркуватися на пішохідному переході. Як так можна?

Черговий герой рубрики «Я паркуюсь як …». Вулиця В’ячеслава Чорновола, 2», – йдеться у дописі.

У пост скриптумі муніципали зазначають, що скоро будуть евакуйовувати таких «молодчиків-горобчиків».
У Луцьку автохам припаркувався на пішохідному переході. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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