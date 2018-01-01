У Луцьку автохам припаркувався на пішохідному переході. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.



«Спереду автомобілів немає, а він вирішив припаркуватися на пішохідному переході. Як так можна?



Черговий герой рубрики «Я паркуюсь як …». Вулиця В’ячеслава Чорновола, 2», – йдеться у дописі.



У пост скриптумі муніципали зазначають, що скоро будуть евакуйовувати таких «молодчиків-горобчиків».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Чорновола водій автівки припаркувався на пішохідному переході.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.«Спереду автомобілів немає, а він вирішив припаркуватися на пішохідному переході. Як так можна?Черговий герой рубрики «Я паркуюсь як …». Вулиця В’ячеслава Чорновола, 2», – йдеться у дописі.У пост скриптумі муніципали зазначають, що скоро будуть евакуйовувати таких «молодчиків-горобчиків».

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