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У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*

У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У Ковелі триває зведення другої черги житлового комплексу «Парковий квартал» — проекту будівельної компанії «Інвестор».

Нагадаємо, у серпні відбулося відкриття першої черги ЖК. Власники квартир уже обжилися в своїх помешканнях, на парковці чимало авто, а на дитячому майданчику — гамірно та весело, пише Перший.

Щодо другої черги, то станом на 22 жовтня її будівництво перебуває на такому етапі:

- в першому під'їзді завершили мурування, натягнули гідроізоляційну плівку, побили обрештіку та підготували під покриття. Також тут утеплили горище і залили армуючу захисну стяжку;
- в другому під'їзді теж закінчили з мурування і взялися утеплювати горище та заливати захисну стяжку;
- в третьому під'їзді завершують домуровувати п’ятий поверх;
- в четвертому під'їзді добігає кінця зведення четвертого поверху.
Також в другій черзі по всіх під’їздах залили сходи і пандуси. Розпочали роботи з облаштування парковки.

Нагадаємо, що у ЖК «Парковий квартал» діє акційна пропозиція на 1-кімнатну квартиру площею 40,2 кв.м. – 15 000 $.

Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*
У ЖК «Парковий квартал» розпочали перекриття другого будинку. ФОТО*

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Теги: Інвестор
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