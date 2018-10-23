Скандал у харківській школі: дівчинці не дали торт, бо її мама не здала гроші





Про інцидент написали у Facebook, де про цю історію повідомили батьки та викладачі, - пише



Інцидент трапився у харківській школі №151 у 6 класі.



Вчитель цієї школи Євгеній Товстолуг уточнив, що батьки вирішили влаштувати дітям свято з приводу закінчення осінньої чверті, гроші здали всі, крім мами однієї учениці, яка принципово не здає гроші на потреби класу.



"В інші свята батьки купували великий цілий торт і, коли різали, давали і їй шматок за рахунок інших дітей. Цього разу все було порційне", – каже Товстолуг. Хоча у коментарах під постом тривають суперечки з приводу того, чи був торт порційним.



Вчитель підтвердив, що цього разу школярка залишилась без солодкого.



За словами завуча школи, дівчинці за гроші сказала одна із мам батьківського комітету, а самого викладача на цей момент у класі не було.



Мама ображеної дівчинки сказала, що буде звертатися до всіх інстанцій із скаргами про знущанням над її дитиною.



У класі пройдуть батьківські збори, де жінка, яка не дала солодощів учениці, вибачиться перед дитиною та її матір'ю.



Крім того, обіцяли обговорити ситуацію загалом, щоб подібне більше не повторювалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дівчинку поставили біля дошки і залишили без солодкого через те, що її мама не здає гроші на потреби класу.Про інцидент написали у Facebook, де про цю історію повідомили батьки та викладачі, - пише Еспресо Інцидент трапився у харківській школі №151 у 6 класі.Вчитель цієї школиуточнив, що батьки вирішили влаштувати дітям свято з приводу закінчення осінньої чверті, гроші здали всі, крім мами однієї учениці, яка принципово не здає гроші на потреби класу."В інші свята батьки купували великий цілий торт і, коли різали, давали і їй шматок за рахунок інших дітей. Цього разу все було порційне", – каже Товстолуг. Хоча у коментарах під постом тривають суперечки з приводу того, чи був торт порційним.Вчитель підтвердив, що цього разу школярка залишилась без солодкого.За словами завуча школи, дівчинці за гроші сказала одна із мам батьківського комітету, а самого викладача на цей момент у класі не було.Мама ображеної дівчинки сказала, що буде звертатися до всіх інстанцій із скаргами про знущанням над її дитиною.У класі пройдуть батьківські збори, де жінка, яка не дала солодощів учениці, вибачиться перед дитиною та її матір'ю.Крім того, обіцяли обговорити ситуацію загалом, щоб подібне більше не повторювалося.

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