Найчастіше українці відкривають рахунки в іспанських банках*





Такі дані оприлюднив ПриватБанк, через який з початку 2018 року було оформлено половину з усіх виданих в Україні е-ліцензій на інвестиції в закордонні активи.



За даними банку, серед тих, хто отримав ліцензії на відкриття валютних рахунків за кордоном, кожен п’ятий планує відкрити рахунки в іспанських банках, за ними в народному рейтингу йдуть банки Німеччини, США, Литви, Кіпру та Швейцарії.



Серед українців – інвесторів в акції провідних компаній та інші цінні папери – більше половини замовляють ліцензії на інвестування коштів до Великобританії. Також ціняться інвестиції до таких країн, як Мальта, США та Кіпр. А серед країн, нерухомість яких є найпривабливішою для українців, беззаперечними лідерами залишаються Іспанія, Грузія та Болгарія.



ПриватБанк є лідером банківського ринку з надання ліцензій на інвестиції українців у закордонні активи. Згідно зі статистикою, з початку 2018 року через ПриватБанк оформлено 874 з 1 800 виданих в Україні е-ліцензій. Щоб інвестувати в закордонні активи через ПриватБанк, достатньо оформити заявку онлайн у Приват24. ПриватБанк допоможе отримати індивідуальну електронну ліцензію НБУ безкоштовно. Крім того, банк забезпечить підтримку клієнтам на всіх етапах отримання ліцензії та відправки платежу.



Нагадаємо, з 3 липня 2017 року Нацбанк відкрив видачу фізичним особам індивідуальних ліцензій в електронній формі за допомогою автоматизованої інформаційної системи НБУ для розміщення коштів на особистому рахунку за межами України та здійснення інвестицій за кордон (у формі створення юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав та цінних паперів іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно за межами України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже половина (48%) індивідуальних ліцензій на вивезення валюти українці отримують для розміщення на закордонному особистому рахунку, ще 41% ліцензій беруться для купівлі цінних паперів провідних світових компаній, 5% – для купівлі закордонної нерухомості, 4% – на оплату страхування за кордоном.Такі дані оприлюднив ПриватБанк, через який з початку 2018 року було оформлено половину з усіх виданих в Україні е-ліцензій на інвестиції в закордонні активи.За даними банку, серед тих, хто отримав ліцензії на відкриття валютних рахунків за кордоном, кожен п’ятий планує відкрити рахунки в іспанських банках, за ними в народному рейтингу йдуть банки Німеччини, США, Литви, Кіпру та Швейцарії.Серед українців – інвесторів в акції провідних компаній та інші цінні папери – більше половини замовляють ліцензії на інвестування коштів до Великобританії. Також ціняться інвестиції до таких країн, як Мальта, США та Кіпр. А серед країн, нерухомість яких є найпривабливішою для українців, беззаперечними лідерами залишаються Іспанія, Грузія та Болгарія.ПриватБанк є лідером банківського ринку з надання ліцензій на інвестиції українців у закордонні активи. Згідно зі статистикою, з початку 2018 року через ПриватБанк оформлено 874 з 1 800 виданих в Україні е-ліцензій. Щоб інвестувати в закордонні активи через ПриватБанк, достатньо оформити заявку онлайн у Приват24. ПриватБанк допоможе отримати індивідуальну електронну ліцензію НБУ безкоштовно. Крім того, банк забезпечить підтримку клієнтам на всіх етапах отримання ліцензії та відправки платежу.Нагадаємо, з 3 липня 2017 року Нацбанк відкрив видачу фізичним особам індивідуальних ліцензій в електронній формі за допомогою автоматизованої інформаційної системи НБУ для розміщення коштів на особистому рахунку за межами України та здійснення інвестицій за кордон (у формі створення юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав та цінних паперів іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно за межами України).

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