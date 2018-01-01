Савченко пропонує спрямувати бюджетні залишки на зарплати освітян і медиків

Голова Волинської ОДАрозповів, як планують вирішувати проблему із заборгованістю зарплат медикам та освітянам.Про це йдеться на його офіційній сторінці у Facebook.Останні кілька місяців пріоритетом державної виконавчої влади в області була робота з попередження виникнення заборгованості оплати праці в медичній та освітній галузях.Через недостатній фінансовий норматив, застосований при розрахунку обсягу медичної субвенції, а також неврахування у формулі освітньої субвенції поділу на класи, індивідуальної форми навчання та зростання кількості учнів незабезпеченість коштами на зарплатню педагогічним та медичним працівникам на початок року становила, відповідно, 92,7 і 55,2 млн. гривень.Окрім упорядкування шкільної мережі і оптимізації лікарняного ліжкового фонду для вирішення проблеми були також спрямовані власні ресурси місцевих бюджетів, переглянуто та перерозподілено між бюджетами територій цільові субвенції. Як результат: станом на сьогодні додаткова потреба на заробітну плату педагогічних працівників становить 53,5 млн. грн., медичних – 44,2 млн. гривень.Крім того, бракує 6 млн. грн. для забезпечення інсуліном хворих на цукровий і нецукровий діабет та 10,9 млн. гривень – на проведення гемодіалізу волинянам з нирковою недостатністю. Є суттєва потреба у коштах для розрахунків за надані пільги і субсидії населенню.«Була створена моніторингова група, яка ретельно проаналізувала використання бюджетних асигнувань по усіх напрямках.Результат: на кінець року в області прогнозується економія обсягом понад 208 мільйонів гривень. Це – бюджетні залишки, які, за багаторічною традицією, невикористаними поверталися в державну скарбницю. Волинь пропонує відмовитися від такої практики і перерозподілити ці лишки на актуальні потреби краю. Є позиція Президента України щодо фінансової незалежності територіальних громад. Тому, наші пропозиції цілком співзвучні із президентською концепцією децентралізації. Саме з цією мотивацією ми звернулись в Кабінет Міністрів України, аби вони погодили перерозподіл цих коштів», - зауважив голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.За словами Олександра Савченка ініціатива дозволить уповні забезпечити фінансами зарплатню працівникам освітньої і медичної галузей, лікування хворих на діабет та ниркову недостатність, а також додатково спрямувати 93,6 млн. грн. для розрахунків за надані населенню пільги та субсидії.«Головам міст та ОТГ я демонструю приклад ефективного бюджетування. Децентралізація – це те, до чого ми усі прагнули. Але збільшення повноважень означає і збільшення відповідальності.Від голів я вимагаю не лише господарського, а й державницького підходу до розподілу своїх бюджетних асигнувань. Він полягає не в очікуванні додаткових грошей «з верху», а – в пошуку альтернативи і найефективніших рішень для задоволення потреб громад.Це, окрім іншого, буде визнанням того, що всі ми як суспільство відповідальні одне за одного», - резюмував голова облдержадміністрації.