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Савченко пропонує спрямувати бюджетні залишки на зарплати освітян і медиків

Савченко пропонує спрямувати бюджетні залишки на зарплати освітян і медиків
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко розповів, як планують вирішувати проблему із заборгованістю зарплат медикам та освітянам.

Про це йдеться на його офіційній сторінці у Facebook.

Останні кілька місяців пріоритетом державної виконавчої влади в області була робота з попередження виникнення заборгованості оплати праці в медичній та освітній галузях.

Через недостатній фінансовий норматив, застосований при розрахунку обсягу медичної субвенції, а також неврахування у формулі освітньої субвенції поділу на класи, індивідуальної форми навчання та зростання кількості учнів незабезпеченість коштами на зарплатню педагогічним та медичним працівникам на початок року становила, відповідно, 92,7 і 55,2 млн. гривень.

Окрім упорядкування шкільної мережі і оптимізації лікарняного ліжкового фонду для вирішення проблеми були також спрямовані власні ресурси місцевих бюджетів, переглянуто та перерозподілено між бюджетами територій цільові субвенції. Як результат: станом на сьогодні додаткова потреба на заробітну плату педагогічних працівників становить 53,5 млн. грн., медичних – 44,2 млн. гривень.

Крім того, бракує 6 млн. грн. для забезпечення інсуліном хворих на цукровий і нецукровий діабет та 10,9 млн. гривень – на проведення гемодіалізу волинянам з нирковою недостатністю. Є суттєва потреба у коштах для розрахунків за надані пільги і субсидії населенню.

«Була створена моніторингова група, яка ретельно проаналізувала використання бюджетних асигнувань по усіх напрямках.

Результат: на кінець року в області прогнозується економія обсягом понад 208 мільйонів гривень. Це – бюджетні залишки, які, за багаторічною традицією, невикористаними поверталися в державну скарбницю. Волинь пропонує відмовитися від такої практики і перерозподілити ці лишки на актуальні потреби краю. Є позиція Президента України щодо фінансової незалежності територіальних громад. Тому, наші пропозиції цілком співзвучні із президентською концепцією децентралізації. Саме з цією мотивацією ми звернулись в Кабінет Міністрів України, аби вони погодили перерозподіл цих коштів», - зауважив голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

За словами Олександра Савченка ініціатива дозволить уповні забезпечити фінансами зарплатню працівникам освітньої і медичної галузей, лікування хворих на діабет та ниркову недостатність, а також додатково спрямувати 93,6 млн. грн. для розрахунків за надані населенню пільги та субсидії.

«Головам міст та ОТГ я демонструю приклад ефективного бюджетування. Децентралізація – це те, до чого ми усі прагнули. Але збільшення повноважень означає і збільшення відповідальності.

Від голів я вимагаю не лише господарського, а й державницького підходу до розподілу своїх бюджетних асигнувань. Він полягає не в очікуванні додаткових грошей «з верху», а – в пошуку альтернативи і найефективніших рішень для задоволення потреб громад.

Це, окрім іншого, буде визнанням того, що всі ми як суспільство відповідальні одне за одного», - резюмував голова облдержадміністрації.

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Теги: Олександр Савченко, Волинь, зарплата, борг, медик, освіта
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Коментарі 1
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От цікаво, а чому вони так цим переймаються? Влада у Києві косячить, нічого не робить, бреше... а вони тут проблеми мають вирішувати які від них не залежать?! Ну капець просто. Куди ми котимось???
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