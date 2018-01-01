Люди не вірять поліції, що волинянин «сам убився». ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
У квітні 2018 року на Волині виявили у калюжі крові Вадима Романюка. Поліцейські переконують, що чоловік сам упав, однак близькі загиблого цьому не ймуть віри.
Про це повідомляє 12 канал.
Тіло Вадима Степанюка з численними травмами знайшли біля кафе «Венеція» у Рожищі. Взуття, телефон, гаманець і великі калюжі крові - в іншому.
З такою травмою голови чоловік не зміг би встати і піти - кажуть незалежні судмедексперти...
А поліція з першого дня вперто повторює: сам впав, сам вбився.
Детальніше – у відео.
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Про це повідомляє 12 канал.
Тіло Вадима Степанюка з численними травмами знайшли біля кафе «Венеція» у Рожищі. Взуття, телефон, гаманець і великі калюжі крові - в іншому.
З такою травмою голови чоловік не зміг би встати і піти - кажуть незалежні судмедексперти...
А поліція з першого дня вперто повторює: сам впав, сам вбився.
Детальніше – у відео.
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