Люди не вірять поліції, що волинянин «сам убився». ВІДЕО

Вадима Романюка. Поліцейські переконують, що чоловік сам упав, однак близькі загиблого цьому не ймуть віри.



Про це



Тіло Вадима Степанюка з численними травмами знайшли біля кафе «Венеція» у Рожищі. Взуття, телефон, гаманець і великі калюжі крові - в іншому.



З такою травмою голови чоловік не зміг би встати і піти - кажуть незалежні судмедексперти...



А поліція з першого дня вперто повторює: сам впав, сам вбився.



Детальніше – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У квітні 2018 року на Волині виявили у калюжі крові. Поліцейські переконують, що чоловік сам упав, однак близькі загиблого цьому не ймуть віри.Про це повідомляє 12 канал.Тіло Вадима Степанюка з численними травмами знайшли біля кафе «Венеція» у Рожищі. Взуття, телефон, гаманець і великі калюжі крові - в іншому.З такою травмою голови чоловік не зміг би встати і піти - кажуть незалежні судмедексперти...А поліція з першого дня вперто повторює: сам впав, сам вбився.Детальніше – у відео.

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