вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Люди не вірять поліції, що волинянин «сам убився». ВІДЕО

Люди не вірять поліції, що волинянин «сам убився». ВІДЕО
У квітні 2018 року на Волині виявили у калюжі крові Вадима Романюка. Поліцейські переконують, що чоловік сам упав, однак близькі загиблого цьому не ймуть віри.

Про це повідомляє 12 канал.

Тіло Вадима Степанюка з численними травмами знайшли біля кафе «Венеція» у Рожищі. Взуття, телефон, гаманець і великі калюжі крові - в іншому.

З такою травмою голови чоловік не зміг би встати і піти - кажуть незалежні судмедексперти...

А поліція з першого дня вперто повторює: сам впав, сам вбився.

Детальніше – у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали фото сенсаційної знахідки у Луцьку 100 років тому
Сьогодні, 21:56
Із офісу волинської фірми поцупили готівку
Сьогодні, 21:48
Люди не вірять поліції, що волинянин «сам убився». ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
За день у Луцьку – сім аварій. ФОТО
Сьогодні, 21:09
Нашестя роботів у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 20:47
Схожі новини
Від раку на Волині помер атовець Від раку на Волині помер атовець
16 жовтень, 16:16
Боєць 14-ї бригади Павло Стоянський загинув від кулі снайпера Боєць 14-ї бригади Павло Стоянський загинув від кулі снайпера
11 жовтень, 23:44
На Донбасі загинув боєць волинської бригади. ФОТО На Донбасі загинув боєць волинської бригади. ФОТО
11 жовтень, 21:38
У волинському селі на вулиці померла жінка У волинському селі на вулиці померла жінка
11 жовтень, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали фото сенсаційної знахідки у Луцьку 100 років тому
Сьогодні, 21:56
 0
Із офісу волинської фірми поцупили готівку
Сьогодні, 21:48
 0
Люди не вірять поліції, що волинянин «сам убився». ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
 0
За день у Луцьку – сім аварій. ФОТО
Сьогодні, 21:09
 0
Нашестя роботів у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 20:47
 0
Медіа
відео
1/8