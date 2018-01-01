вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пожежі на волинських торфовищах розслідує поліція. ВІДЕО

Пожежі на волинських торфовищах розслідує поліція. ВІДЕО
Правоохоронці розслідують факти пожеж, які виникли на волинських торфовищах у 9 районах.

Про це в ефірі телеканалу UA: Волинь заявив начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС в області Володимир Нестеров.

За даними Нестерова, пожежі на торфовищах зафіксовані щонайменше у 9 районах Волині.

«Пожежі торф’яників зареєстровані у Любешівському, Рожищенському Ківерцівському, Камінь-Каширському, Шацькому, Ратнівському, Ковельському і Старовижівському районах. Найбільша - у Маневицьому районі, за офіційними даними, це близько 7 га. Проводиться велика робота з встановлення винуватців. Причину ми беремо на облік. Працюють правоохоронні органи та екологічна інспекція. Вони проводять велику роботу, шукають людей, опитують» - розповів Нестеров.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пожежі на волинських торфовищах розслідує поліція. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
Маленький волинянин потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 22:12
Показали фото сенсаційної знахідки у Луцьку 100 років тому
Сьогодні, 21:56
Із офісу волинської фірми поцупили готівку
Сьогодні, 21:48
Люди не вірять поліції, що волинянин «сам убився». ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
Схожі новини
На Волині горіло декілька торфовищ На Волині горіло декілька торфовищ
22 жовтень, 10:04
На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО На Волині згоріло приміщення покинутої лікарні. ФОТО
19 жовтень, 08:22
У селі на Волині через необережність згоріла хата і хлів У селі на Волині через необережність згоріла хата і хлів
18 жовтень, 10:52
На гасіння масштабної пожежі на торфовищі залучили спецтехніку з Луцька На гасіння масштабної пожежі на торфовищі залучили спецтехніку з Луцька
17 жовтень, 23:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пожежі на волинських торфовищах розслідує поліція. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
 0
Маленький волинянин потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 22:12
 0
Показали фото сенсаційної знахідки у Луцьку 100 років тому
Сьогодні, 21:56
 0
Із офісу волинської фірми поцупили готівку
Сьогодні, 21:48
 0
Люди не вірять поліції, що волинянин «сам убився». ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8