Пожежі на волинських торфовищах розслідує поліція. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
Правоохоронці розслідують факти пожеж, які виникли на волинських торфовищах у 9 районах.
Про це в ефірі телеканалу UA: Волинь заявив начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС в області Володимир Нестеров.
За даними Нестерова, пожежі на торфовищах зафіксовані щонайменше у 9 районах Волині.
«Пожежі торф’яників зареєстровані у Любешівському, Рожищенському Ківерцівському, Камінь-Каширському, Шацькому, Ратнівському, Ковельському і Старовижівському районах. Найбільша - у Маневицьому районі, за офіційними даними, це близько 7 га. Проводиться велика робота з встановлення винуватців. Причину ми беремо на облік. Працюють правоохоронні органи та екологічна інспекція. Вони проводять велику роботу, шукають людей, опитують» - розповів Нестеров.
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Про це в ефірі телеканалу UA: Волинь заявив начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС в області Володимир Нестеров.
За даними Нестерова, пожежі на торфовищах зафіксовані щонайменше у 9 районах Волині.
«Пожежі торф’яників зареєстровані у Любешівському, Рожищенському Ківерцівському, Камінь-Каширському, Шацькому, Ратнівському, Ковельському і Старовижівському районах. Найбільша - у Маневицьому районі, за офіційними даними, це близько 7 га. Проводиться велика робота з встановлення винуватців. Причину ми беремо на облік. Працюють правоохоронні органи та екологічна інспекція. Вони проводять велику роботу, шукають людей, опитують» - розповів Нестеров.
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