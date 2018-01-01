Пожежі на волинських торфовищах розслідує поліція. ВІДЕО

Правоохоронці розслідують факти пожеж, якіу 9 районах.Про це в ефірі телеканалу UA: Волинь заявив начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС в областіЗа даними Нестерова, пожежі на торфовищах зафіксовані щонайменше у 9 районах Волині.«Пожежі торф’яників зареєстровані у Любешівському, Рожищенському Ківерцівському, Камінь-Каширському, Шацькому, Ратнівському, Ковельському і Старовижівському районах. Найбільша - у Маневицьому районі, за офіційними даними, це близько 7 га. Проводиться велика робота з встановлення винуватців. Причину ми беремо на облік. Працюють правоохоронні органи та екологічна інспекція. Вони проводять велику роботу, шукають людей, опитують» - розповів Нестеров.