24 жовтня на Волині: гортаючи календар

Цього дня день народження святкує директор луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького(на фото).Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської радита заступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органівІменини 24 жовтня відзначають ті, кого звати Зінаїда та Пилип.вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.Сьогодні у світі святкують день народження Організації Об’єднаних Націй. Саме 24 жовтня 1945 року, після того, як більшість держав-засновників ратифікували договір про створення всесвітнього органа, була офіційно створена Організація Об’єднаних Націй.Щорічне проведення Тижня роззброєння, що починається в день річниці заснування Організації Об’єднаних Націй, передбачено в Заключному документі спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 1978 року, присвяченій роззброєнню. Тиждень роззброєння проходить кожен рік з 24 по 30 жовтня.У Луцьку цього дня у 2010 році в замку Любарта відкрили меморіальну дошку українському гетьману Івану Виговському.24 жовтня 2002 року серед газет області з’явилося нове рекламно-інформаційне видання — «Афіша Волині».