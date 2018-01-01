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Як у Луцьку відловлюють псів. ФОТО

Як у Луцьку відловлюють псів. ФОТО
У Луцьку за викликом з проспекту Соборності забрали 2 собаки: чорну дівчинку та рудого хлопця. Обом близько 4 років.

Також із траси привезли пса-підлітка 6 місяців шоколадно-білого кольору, – повідомляє Перший із посиланням на КП «Ласка».

«Хто загубив або бажає забрати у сім'ю – телефонуйте або приїздіть», – звертаються до лучан працівники комунального підприємства.


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Теги: собаки, Луцьк
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