Як у Луцьку відловлюють псів. ФОТО
Сьогодні, 02:58
У Луцьку за викликом з проспекту Соборності забрали 2 собаки: чорну дівчинку та рудого хлопця. Обом близько 4 років.
Також із траси привезли пса-підлітка 6 місяців шоколадно-білого кольору, – повідомляє Перший із посиланням на КП «Ласка».
«Хто загубив або бажає забрати у сім'ю – телефонуйте або приїздіть», – звертаються до лучан працівники комунального підприємства.
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Також із траси привезли пса-підлітка 6 місяців шоколадно-білого кольору, – повідомляє Перший із посиланням на КП «Ласка».
«Хто загубив або бажає забрати у сім'ю – телефонуйте або приїздіть», – звертаються до лучан працівники комунального підприємства.
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