Перейменували вулицю на честь волинського письменника

Василя Гея.



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У рідному селі відомого українського письменника Василя Гея перейменували центральну вулицю Брестську на честь видатного земляка. Рішення про перейменування вулиці в селі Заболоття ухвалили більшість депутатів під час сесії Головненської селищної ради.



Довідково:



Василь Гей народився 14 січня 1942 року в селі Заболоття Любомльського району Волинської області — український поет, член Національної спілки письменників України (з 1974 р.). З 1989 до 2006 очолював Волинську письменницьку організацію.



Заслужений діяч мистецтв України (2006). Лауреат премій імені А.Головка, міжнародної – імені Д.Нитченка та обласної – імені А.Кримського. Помер 12 березня 2016 року в місті Луцьку.



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