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Перейменували вулицю на честь волинського письменника

Перейменували вулицю на честь волинського письменника
У селі Заболоття Любомльського району вулицю Брестську перейменували на вулицю Василя Гея.

Про це повідомляє Вісник і К.

У рідному селі відомого українського письменника Василя Гея перейменували центральну вулицю Брестську на честь видатного земляка. Рішення про перейменування вулиці в селі Заболоття ухвалили більшість депутатів під час сесії Головненської селищної ради.

Довідково:

Василь Гей народився 14 січня 1942 року в селі Заболоття Любомльського району Волинської області — український поет, член Національної спілки письменників України (з 1974 р.). З 1989 до 2006 очолював Волинську письменницьку організацію.

Заслужений діяч мистецтв України (2006). Лауреат премій імені А.Головка, міжнародної – імені Д.Нитченка та обласної – імені А.Кримського. Помер 12 березня 2016 року в місті Луцьку.

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Теги: перейменування, Волинь
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