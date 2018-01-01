Перейменували вулицю на честь волинського письменника
Сьогодні, 07:10
У селі Заболоття Любомльського району вулицю Брестську перейменували на вулицю Василя Гея.
Про це повідомляє Вісник і К.
У рідному селі відомого українського письменника Василя Гея перейменували центральну вулицю Брестську на честь видатного земляка. Рішення про перейменування вулиці в селі Заболоття ухвалили більшість депутатів під час сесії Головненської селищної ради.
Довідково:
Василь Гей народився 14 січня 1942 року в селі Заболоття Любомльського району Волинської області — український поет, член Національної спілки письменників України (з 1974 р.). З 1989 до 2006 очолював Волинську письменницьку організацію.
Заслужений діяч мистецтв України (2006). Лауреат премій імені А.Головка, міжнародної – імені Д.Нитченка та обласної – імені А.Кримського. Помер 12 березня 2016 року в місті Луцьку.
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Про це повідомляє Вісник і К.
У рідному селі відомого українського письменника Василя Гея перейменували центральну вулицю Брестську на честь видатного земляка. Рішення про перейменування вулиці в селі Заболоття ухвалили більшість депутатів під час сесії Головненської селищної ради.
Довідково:
Василь Гей народився 14 січня 1942 року в селі Заболоття Любомльського району Волинської області — український поет, член Національної спілки письменників України (з 1974 р.). З 1989 до 2006 очолював Волинську письменницьку організацію.
Заслужений діяч мистецтв України (2006). Лауреат премій імені А.Головка, міжнародної – імені Д.Нитченка та обласної – імені А.Кримського. Помер 12 березня 2016 року в місті Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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