Луцьку вулицю просять назвати на честь Корсака
Сьогодні, 01:03
У Луцьку зареєстрували петицію з ініціативою перейменувати або назвати одну із вулиць міста на честь письменника Івана Корсака.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
Автори ідеї — Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та учасники вечора -спогаду «Іван Корсак. Життя продовжується у слові».
Вони звертаються до керівництва та депутатів Луцької міської ради вшанувати пам'ять про Івана Корсака, назвавши або перейменувавши одну із вулиць Луцька.
Як відомо, Іван Корсак — активний учасник національно-демократичного руху на Волині на початку 90-х років 20 століття. Був редактором першої у краї демократичної газети «Народна трибуна», обраний її редактором сесією Луцької міської ради.
Депутат обласної ради 3-х скликань. Під час його головування в комісії обласної ради з питань культури і духовності доклав зусиль для зміцнення матеріальної бази обласних установ — приміщень обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, художнього музею—відділу Волинського краєзнавчого музею.
В останні роки активно працював в царині історичної прози. Його перу належать 16 романів, 2 з них — перекладені на польську і литовську мови. У 2018 році родиною Корсака запроваджено премію за кращий історичний роман, створений в Україні, — розповіли автори петиції.
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Про це повідомляє Район. Луцьк.
Автори ідеї — Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки та учасники вечора -спогаду «Іван Корсак. Життя продовжується у слові».
Вони звертаються до керівництва та депутатів Луцької міської ради вшанувати пам'ять про Івана Корсака, назвавши або перейменувавши одну із вулиць Луцька.
Як відомо, Іван Корсак — активний учасник національно-демократичного руху на Волині на початку 90-х років 20 століття. Був редактором першої у краї демократичної газети «Народна трибуна», обраний її редактором сесією Луцької міської ради.
Депутат обласної ради 3-х скликань. Під час його головування в комісії обласної ради з питань культури і духовності доклав зусиль для зміцнення матеріальної бази обласних установ — приміщень обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, художнього музею—відділу Волинського краєзнавчого музею.
В останні роки активно працював в царині історичної прози. Його перу належать 16 романів, 2 з них — перекладені на польську і литовську мови. У 2018 році родиною Корсака запроваджено премію за кращий історичний роман, створений в Україні, — розповіли автори петиції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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