Автобусного сполучення між двома містами на Волині поки не буде, - облрада

В ОДА відреагували на запит депутата облради щодо вирішення питання автобусного сполучення між містами Рожище та Ківерці.Про це повідомили у прес-службі облради.У відповіді йдеться, що, за заявою ППрозірвали договів від про організацію перевезень пасажирів за маршрутом №376 Луцьк-Ківерці (через Рожище), №442 Луцьк-Рожище.Черговий конкурс на групи оборотних рейсів на міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування у зв’язку з відсутністю заяв перевізників-претендентів на участь по об’єкту № 285 Луцьк - Ківерці (через Рожище), № 221 Луцьк - Рожище не відбувся.