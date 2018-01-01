Автобусного сполучення між двома містами на Волині поки не буде, - облрада
Сьогодні, 05:56
В ОДА відреагували на запит депутата облради щодо вирішення питання автобусного сполучення між містами Рожище та Ківерці.
Про це повідомили у прес-службі облради.
У відповіді йдеться, що, за заявою ПП Хайчевського розірвали договів від про організацію перевезень пасажирів за маршрутом №376 Луцьк-Ківерці (через Рожище), №442 Луцьк-Рожище.
Черговий конкурс на групи оборотних рейсів на міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування у зв’язку з відсутністю заяв перевізників-претендентів на участь по об’єкту № 285 Луцьк - Ківерці (через Рожище), № 221 Луцьк - Рожище не відбувся.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
У відповіді йдеться, що, за заявою ПП Хайчевського розірвали договів від про організацію перевезень пасажирів за маршрутом №376 Луцьк-Ківерці (через Рожище), №442 Луцьк-Рожище.
Черговий конкурс на групи оборотних рейсів на міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування у зв’язку з відсутністю заяв перевізників-претендентів на участь по об’єкту № 285 Луцьк - Ківерці (через Рожище), № 221 Луцьк - Рожище не відбувся.
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