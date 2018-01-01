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Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа

Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Відомий волинський фотограф Віктор Петрук поділився світлинами Базальтових стовпів восени.

Про це він написав у Facebook.

«Раніше тут видобували базальт. З часом кар'єри перетворились на озера. І, як на мою думку, доволі непогано перетворились. Все таки природа бере своє...» - зазначив фотограф.

«Янова Долина. Базальтові Стовпи. Осінь. 2018 р.» - йдеться в дописі.

Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа

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Теги: природа, Волинь
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