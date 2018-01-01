Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа

Віктор Петрук поділився світлинами Базальтових стовпів восени.



Про це він написав у Facebook.



«Раніше тут видобували базальт. З часом кар'єри перетворились на озера. І, як на мою думку, доволі непогано перетворились. Все таки природа бере своє...» - зазначив фотограф.



«Янова Долина. Базальтові Стовпи. Осінь. 2018 р.» - йдеться в дописі.





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