Чарівна осінь на Базальтових стовпах: світлини волинського фотографа
Сьогодні, 04:52
Відомий волинський фотограф Віктор Петрук поділився світлинами Базальтових стовпів восени.
Про це він написав у Facebook.
«Раніше тут видобували базальт. З часом кар'єри перетворились на озера. І, як на мою думку, доволі непогано перетворились. Все таки природа бере своє...» - зазначив фотограф.
«Янова Долина. Базальтові Стовпи. Осінь. 2018 р.» - йдеться в дописі.
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Про це він написав у Facebook.
«Раніше тут видобували базальт. З часом кар'єри перетворились на озера. І, як на мою думку, доволі непогано перетворились. Все таки природа бере своє...» - зазначив фотограф.
«Янова Долина. Базальтові Стовпи. Осінь. 2018 р.» - йдеться в дописі.
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