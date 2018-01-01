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На Волині зник чоловік, якому не вистачило місця в тюрмі, - ЗМІ

На Волині зник чоловік, якому не вистачило місця в тюрмі, - ЗМІ
Чоловік, якого на Волині поліцейські не доправили до в’язниці через буцімто відсутність місця, зник.

Про це повідомляє ТСН.

На Волині спокійнісінько розгулював на свободі засуджений чоловік, якого покарали двома роками тюрми за недбале зберігання зброї – з його рушниці неповнолітній син застрелив сусідського хлопчика. Батьки загиблої дитини були шоковані поясненням правоохоронців про те, що у колонії для злочинця не вистачило місця.

Чоловіка ще влітку засудили на два роки. Та приблизно через два місяці родичі загиблого зустріли його на вулиці, а в поліції пояснили, що засудженого відпустили, бо наразі в тюрмі немає вільних місць.

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Про те, що в колонії немає місць, тамтешні поліцейські казали і самому засудженому. Так стверджує його дружина. «Він до них подзвонив, щоб його забрали. Вже зібрав речі, все – вони сказали, що немає місця», - каже Оксана Боровець.

Про ситуацію дізналися у прокуратурі та підтвердили, що засуджений не сидить. «У ході перевірки прокуратурою області було з’ясовано, що поліція невчасно звернулася до виконання вироку», - каже прес-секретар прокурора Волинської області Наталя Мурахевич.

Одразу після розголосу засудженого знову забрали в СІЗО, а п’ять днів тому етапували. «Під варту його мали брати Рожищанській райвідділ поліції, всі інші дані в мене відсутні. У мене є тільки дані, що він був доставлений та відправлений для подальшого відбування покарання», - повідомив начальник Луцького СІЗО Сергій Киреєв.

В’язень має відбувати покарання у Маневицькій колонії, але, за інформацією ТСН, за п’ять днів так туди і не прибув. Де він – не знають ні в поліції, ні родичі.



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Теги: скандал, Волинь
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