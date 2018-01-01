На Волині зник чоловік, якому не вистачило місця в тюрмі, - ЗМІ

відсутність місця, зник.



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На Волині спокійнісінько розгулював на свободі засуджений чоловік, якого покарали двома роками тюрми за недбале зберігання зброї – з його рушниці неповнолітній син застрелив сусідського хлопчика. Батьки загиблої дитини були шоковані поясненням правоохоронців про те, що у колонії для злочинця не вистачило місця.



Чоловіка ще влітку засудили на два роки. Та приблизно через два місяці родичі загиблого зустріли його на вулиці, а в поліції пояснили, що засудженого відпустили, бо наразі в тюрмі немає вільних місць.



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Про те, що в колонії немає місць, тамтешні поліцейські казали і самому засудженому. Так стверджує його дружина. «Він до них подзвонив, щоб його забрали. Вже зібрав речі, все – вони сказали, що немає місця», - каже Оксана Боровець.



Про ситуацію дізналися у прокуратурі та підтвердили, що засуджений не сидить. «У ході перевірки прокуратурою області було з’ясовано, що поліція невчасно звернулася до виконання вироку», - каже прес-секретар прокурора Волинської області Наталя Мурахевич.



Одразу після розголосу засудженого знову забрали в СІЗО, а п’ять днів тому етапували. «Під варту його мали брати Рожищанській райвідділ поліції, всі інші дані в мене відсутні. У мене є тільки дані, що він був доставлений та відправлений для подальшого відбування покарання», - повідомив начальник Луцького СІЗО Сергій Киреєв.



В’язень має відбувати покарання у Маневицькій колонії, але, за інформацією ТСН, за п’ять днів так туди і не прибув. Де він – не знають ні в поліції, ні родичі.







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