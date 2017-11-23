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У пожежі загинуло двоє дітей

У пожежі загинуло двоє дітей
У селі Сотниківка Київської області у пожежі загинуло двоє дітей та один дорослий.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Пожежа сталася у приватному житловому будинку в Сотниківці Яготинського району 23 жовтня о 20:53.

«Внаслідок пожежі загинуло 3 особи (з них 2 дитини 2014 та 2016 р.н.)», - повідомили у відомстві.

О 22:05 пожежу ліквідували на площі 35 кв. м. Її гасили 10 рятувальників з 2 одиницями техніки.

Нагадаємо, на пожежі у Дніпрі було врятовано дві дитини та евакуйовано 33 особи.

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Теги: пожежа, Київщина
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