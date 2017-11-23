У пожежі загинуло двоє малолітніх дітей





Про це



Пожежа сталася у приватному житловому будинку в Сотниківці Яготинського району 23 жовтня о 20:53.



«Внаслідок пожежі загинуло 3 особи (з них 2 дитини 2014 та 2016 р.н.)», - повідомили у відомстві.



О 22:05 пожежу ліквідували на площі 35 кв. м. Її гасили 10 рятувальників з 2 одиницями техніки.



Нагадаємо, на пожежі у Дніпрі було врятовано дві дитини та евакуйовано 33 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сотниківка Київської області у пожежі загинуло двоє дітей та один дорослий.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.Пожежа сталася у приватному житловому будинку в Сотниківці Яготинського району 23 жовтня о 20:53.«Внаслідок пожежі загинуло 3 особи (з них 2 дитини 2014 та 2016 р.н.)», - повідомили у відомстві.О 22:05 пожежу ліквідували на площі 35 кв. м. Її гасили 10 рятувальників з 2 одиницями техніки.Нагадаємо, на пожежі у Дніпрі було врятовано дві дитини та евакуйовано 33 особи.

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