Курс валют у Луцьку на 24 жовтня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.968, а продаж - 28.246.
Євро при купівлі становить - 31.937, при продажу - 32.573.
Курс російського рубля: купівля - 0.379, продаж - 0.440.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.065, продаж - 7.643.
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Євро при купівлі становить - 31.937, при продажу - 32.573.
Курс російського рубля: купівля - 0.379, продаж - 0.440.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.065, продаж - 7.643.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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