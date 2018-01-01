У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 275 автівок
Сьогодні, 09:19
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 24 жовтня стоять 275 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща: “Устилуг” –15 “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –50, “Грушів” – 0, “Смільниця” –30, Шегині” -150, “Краковець” –30", - йдеться в повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща: “Устилуг” –15 “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –50, “Грушів” – 0, “Смільниця” –30, Шегині” -150, “Краковець” –30", - йдеться в повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Це просто тиск»: до «Проліска» приїхала обласна перевірка. ФОТО
Сьогодні, 09:35
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 275 автівок
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку на 24 жовтня
Сьогодні, 09:00
У пожежі загинуло двоє дітей
Сьогодні, 08:36