У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 275 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00

Республіка Польща: “Устилуг” –15 “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –50, “Грушів” – 0, “Смільниця” –30, Шегині” -150, “Краковець” –30", - йдеться в повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 24 жовтня стоять 275 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00Республіка Польща: “Устилуг” –15 “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –50, “Грушів” – 0, “Смільниця” –30, Шегині” -150, “Краковець” –30", - йдеться в повідомлені.

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