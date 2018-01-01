На Волині прикордонники біля річки зловили контрабандистів
Сьогодні, 10:13
У Волинській області прикордонники завадили переміщенню тютюнових виробів річкою Західний Буг.
Так, 24 жовтня вночі, в ході патрулювання місцевості, правоохоронці виявили гумовий човен із двома особами, - інформує Держприкордонслужба України.
Невідомі, побачивши прикордонників, одразу почали скидати свої пакунки в річку і втікати берегом у бік суміжної країни. Українські охоронці кордону негайно проінформували сусідні підрозділи та польських колег.
Пошукові заходи наразі продовжуються. П’ять пакунків із контрабандним куривом доставлено в підрозділ Луцького прикордонного загону.
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Так, 24 жовтня вночі, в ході патрулювання місцевості, правоохоронці виявили гумовий човен із двома особами, - інформує Держприкордонслужба України.
Невідомі, побачивши прикордонників, одразу почали скидати свої пакунки в річку і втікати берегом у бік суміжної країни. Українські охоронці кордону негайно проінформували сусідні підрозділи та польських колег.
Пошукові заходи наразі продовжуються. П’ять пакунків із контрабандним куривом доставлено в підрозділ Луцького прикордонного загону.
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