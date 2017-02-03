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У Луцьку хочуть купити контейнери, для яких потрібен спеціальний сміттєвоз

У Луцьку хочуть купити контейнери, для яких потрібен спеціальний сміттєвоз
У Луцьку розробили програму поводження з твердими побутовими відходами на три роки.

Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що у місті розробили програму поводження з твердими побутовими відходами на 2018-2020 роки.

«Планується продовжити роздільний збір, закупівля додаткових контейнерів. Далі планують проводити роботу з приватним сектором. У програмі є заходи щодо закупівлі сміттєвозів, побудови навісу над сміттєсортувальною лінією», - розповів посадовець.

Окрім того, є у програмі й пункт щодо розроблення проекту будівництва 5-ї черги полігону. Планують також придбати 5-ти «кубові» контейнери закритого типу, однак для їх обслуговування потрібен спеціальний сміттєвоз.

«Усі заходи спрямовані на зменшення об’єму сміття і покращення ситуації у Брищі», - додав Крась.

Голова комісії Андрій Козюра відзначив, що у місті також хочуть відремонтувати майданчики для сміттєвих контейнерів та обладнати їх навісами.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: контейнер, Луцьк, сміття
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