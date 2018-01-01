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У Луцьку п'янючий водій кинув каменем в обличчя поліцейському. ВІДЕО

У Луцьку п'янючий водій кинув каменем в обличчя поліцейському. ВІДЕО
Учора, 23 жовтня, патрульні знешкодили нетверезого водія, який завдав ушкодження поліцейському і міг когось вбити на дорозі.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

За інфоормацією правоохоронців, екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення, що водій Renault Kangoo керує в стані алкосп’яніння.

Патрульні оперативно виявили даний транспортний засіб на вулиці Конякіна: на очах інспекторів водій перетнув подвійну суцільну лінію розмітки.

«35-річний керманич мав ознаки сильного сп’яніння, ледве говорив. Він присів на лавці на зупинці громадського транспорту, виражався нецензурною лайкою на нашу адресу», - розповідає інспектор Патрульної поліції Волині Іван.

В якийсь момент водій підбирав своє портмоне, яке впало на землю, і схопив каменя та пожбурив в обличчя інспектору, чим завдав йому легкого тілесного ушкодження.

Після такого вчинку негайно був знешкоджений патрульними за допомогою спецзасобів та покладений на землю.

Огляд на стан сп’яніння погодився пройти на місці: мав 2, 28 проміле, що в 11 разів вище допустимої норми.

На нього оформили необхідні адміністративні матеріали.

Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу: тепер чоловікові загрожує ще й кримінальна відповідальність за завдання ушкоджень поліцейському.

Сам інспектор, кажуть у патрульній поліції, наразі почувається добре: у нього забій м’яких тканин обличчя, а саме, надбрівної лівої дуги.


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Теги: патрульна поліція, п'яний водій, Луцьк
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