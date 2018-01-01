У Луцьку п'янючий водій кинув каменем в обличчя поліцейському. ВІДЕО
Сьогодні, 11:01
Учора, 23 жовтня, патрульні знешкодили нетверезого водія, який завдав ушкодження поліцейському і міг когось вбити на дорозі.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
За інфоормацією правоохоронців, екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення, що водій Renault Kangoo керує в стані алкосп’яніння.
Патрульні оперативно виявили даний транспортний засіб на вулиці Конякіна: на очах інспекторів водій перетнув подвійну суцільну лінію розмітки.
«35-річний керманич мав ознаки сильного сп’яніння, ледве говорив. Він присів на лавці на зупинці громадського транспорту, виражався нецензурною лайкою на нашу адресу», - розповідає інспектор Патрульної поліції Волині Іван.
В якийсь момент водій підбирав своє портмоне, яке впало на землю, і схопив каменя та пожбурив в обличчя інспектору, чим завдав йому легкого тілесного ушкодження.
Після такого вчинку негайно був знешкоджений патрульними за допомогою спецзасобів та покладений на землю.
Огляд на стан сп’яніння погодився пройти на місці: мав 2, 28 проміле, що в 11 разів вище допустимої норми.
На нього оформили необхідні адміністративні матеріали.
Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу: тепер чоловікові загрожує ще й кримінальна відповідальність за завдання ушкоджень поліцейському.
Сам інспектор, кажуть у патрульній поліції, наразі почувається добре: у нього забій м’яких тканин обличчя, а саме, надбрівної лівої дуги.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
За інфоормацією правоохоронців, екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення, що водій Renault Kangoo керує в стані алкосп’яніння.
Патрульні оперативно виявили даний транспортний засіб на вулиці Конякіна: на очах інспекторів водій перетнув подвійну суцільну лінію розмітки.
«35-річний керманич мав ознаки сильного сп’яніння, ледве говорив. Він присів на лавці на зупинці громадського транспорту, виражався нецензурною лайкою на нашу адресу», - розповідає інспектор Патрульної поліції Волині Іван.
В якийсь момент водій підбирав своє портмоне, яке впало на землю, і схопив каменя та пожбурив в обличчя інспектору, чим завдав йому легкого тілесного ушкодження.
Після такого вчинку негайно був знешкоджений патрульними за допомогою спецзасобів та покладений на землю.
Огляд на стан сп’яніння погодився пройти на місці: мав 2, 28 проміле, що в 11 разів вище допустимої норми.
На нього оформили необхідні адміністративні матеріали.
Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу: тепер чоловікові загрожує ще й кримінальна відповідальність за завдання ушкоджень поліцейському.
Сам інспектор, кажуть у патрульній поліції, наразі почувається добре: у нього забій м’яких тканин обличчя, а саме, надбрівної лівої дуги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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