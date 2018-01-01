У Луцьку п'янючий водій кинув каменем в обличчя поліцейському. ВІДЕО

Учора, 23 жовтня, патрульні знешкодили нетверезого водія, який завдав ушкодження поліцейському і міг когось вбити на дорозі.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.За інфоормацією правоохоронців, екіпаж патрульних у Луцьку отримав повідомлення, що водій Renault Kangoo керує в стані алкосп’яніння.Патрульні оперативно виявили даний транспортний засіб на вулиці Конякіна: на очах інспекторів водій перетнув подвійну суцільну лінію розмітки.«35-річний керманич мав ознаки сильного сп’яніння, ледве говорив. Він присів на лавці на зупинці громадського транспорту, виражався нецензурною лайкою на нашу адресу», - розповідає інспектор Патрульної поліції Волині Іван.В якийсь момент водій підбирав своє портмоне, яке впало на землю, і схопив каменя та пожбурив в обличчя інспектору, чим завдав йому легкого тілесного ушкодження.Після такого вчинку негайно був знешкоджений патрульними за допомогою спецзасобів та покладений на землю.Огляд на стан сп’яніння погодився пройти на місці: мав 2, 28 проміле, що в 11 разів вище допустимої норми.На нього оформили необхідні адміністративні матеріали.Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу: тепер чоловікові загрожує ще й кримінальна відповідальність за завдання ушкоджень поліцейському.Сам інспектор, кажуть у патрульній поліції, наразі почувається добре: у нього забій м’яких тканин обличчя, а саме, надбрівної лівої дуги.