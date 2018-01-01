Савченко рекомендує «відкладати» більше на ремонти

Голова Волинської обласної державної адміністраціївважає, що у місцевих бюджетах мають передбачати більше коштів та ремонт мереж - принаймні 20 % від загального обсягу.Про це йшлося 24 жовтня під час розширеного засідання колегії ОДА.Начальник департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарстварозповів, що місцеві бюджети виділяють лише 5-7% від обсягу бюджету на ремонтні роботи, однак левова частка навіть цих коштів іде на облаштування благоустрою та ремонт доріг.Натомість мережі, які не замінювали потягом багатьох років, і далі відкладають на потім. Тому Пиріг зауважив, що доцільно передбачати принаймні 10-12% від бюджетних коштів.«Нам краще положити тротуарну плитку, покрасити фасади чи поставити світильники, і ніхто не думає, що під землею робиться. А там вже майже нічого не має», – зауважив голова ОДА Олександр Савченко.Так, він додав, що на ремонти бюджети мають передбачати 20% від коштів.«Це питання, яке ми маємо ставити собі як завдання на наступний рік», – додав Савченко.Також він зауважив, що можна працювати над питанням залученням грантових коштів, однак волинські громади поки не використовують цього інструменту.