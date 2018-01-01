Савченко рекомендує «відкладати» більше на ремонти
Сьогодні, 11:07
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко вважає, що у місцевих бюджетах мають передбачати більше коштів та ремонт мереж - принаймні 20 % від загального обсягу.
Про це йшлося 24 жовтня під час розширеного засідання колегії ОДА.
Начальник департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Андрій Пиріг розповів, що місцеві бюджети виділяють лише 5-7% від обсягу бюджету на ремонтні роботи, однак левова частка навіть цих коштів іде на облаштування благоустрою та ремонт доріг.
Натомість мережі, які не замінювали потягом багатьох років, і далі відкладають на потім. Тому Пиріг зауважив, що доцільно передбачати принаймні 10-12% від бюджетних коштів.
«Нам краще положити тротуарну плитку, покрасити фасади чи поставити світильники, і ніхто не думає, що під землею робиться. А там вже майже нічого не має», – зауважив голова ОДА Олександр Савченко.
Так, він додав, що на ремонти бюджети мають передбачати 20% від коштів.
«Це питання, яке ми маємо ставити собі як завдання на наступний рік», – додав Савченко.
Також він зауважив, що можна працювати над питанням залученням грантових коштів, однак волинські громади поки не використовують цього інструменту.
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Про це йшлося 24 жовтня під час розширеного засідання колегії ОДА.
Начальник департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Андрій Пиріг розповів, що місцеві бюджети виділяють лише 5-7% від обсягу бюджету на ремонтні роботи, однак левова частка навіть цих коштів іде на облаштування благоустрою та ремонт доріг.
Натомість мережі, які не замінювали потягом багатьох років, і далі відкладають на потім. Тому Пиріг зауважив, що доцільно передбачати принаймні 10-12% від бюджетних коштів.
«Нам краще положити тротуарну плитку, покрасити фасади чи поставити світильники, і ніхто не думає, що під землею робиться. А там вже майже нічого не має», – зауважив голова ОДА Олександр Савченко.
Так, він додав, що на ремонти бюджети мають передбачати 20% від коштів.
«Це питання, яке ми маємо ставити собі як завдання на наступний рік», – додав Савченко.
Також він зауважив, що можна працювати над питанням залученням грантових коштів, однак волинські громади поки не використовують цього інструменту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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