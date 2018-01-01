Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
Сьогодні, 11:22
Інспектори муніципальної варти Луцька склали протокол на жінку. яка приторговувала сурогатним алкоголем.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Лучанка у смітнику зберігала рідину прозорого кольору з різким запахом спирту. Її зранку 24 жовтня виявили інспектори департаменту муніципальної варти за продажем оковитої поблизу ТЦ «Гостинець».
Спочатку муніципалам вдалося виявити та вилучити у неї «пляшку» спиртного, але як з’ясувалося пізніше - це була лише частина підготовленої до реалізації алкогольної продукції.
Інспектори склали на неї адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Лучанка у смітнику зберігала рідину прозорого кольору з різким запахом спирту. Її зранку 24 жовтня виявили інспектори департаменту муніципальної варти за продажем оковитої поблизу ТЦ «Гостинець».
Спочатку муніципалам вдалося виявити та вилучити у неї «пляшку» спиртного, але як з’ясувалося пізніше - це була лише частина підготовленої до реалізації алкогольної продукції.
Інспектори склали на неї адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
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