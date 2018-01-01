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Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО

Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
Інспектори муніципальної варти Луцька склали протокол на жінку. яка приторговувала сурогатним алкоголем.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

Лучанка у смітнику зберігала рідину прозорого кольору з різким запахом спирту. Її зранку 24 жовтня виявили інспектори департаменту муніципальної варти за продажем оковитої поблизу ТЦ «Гостинець».

Спочатку муніципалам вдалося виявити та вилучити у неї «пляшку» спиртного, але як з’ясувалося пізніше - це була лише частина підготовленої до реалізації алкогольної продукції.

Інспектори склали на неї адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк, алкоголь
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