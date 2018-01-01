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Розповіли про аграрні успіхи Волині

Розповіли про аграрні успіхи Волині
Серед семи областей поліської зони Волинь займає третю позицію з валового збору зернових культур.

Про це стало відомо 24 жовтня під час розширеного засідання колегії Волинської ОДА.

Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку ВОДА Юрій Горбенко, йдеться про Волинь, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську та Чернігівську області. Серед них Волинь займає третю позицію по валовому збору зернових культур. За урожаєм соняшнику наш регіон займає першу позицію та шосту по Україні, за ріпаком – другу, кукурудзі і цукрових буряках – четверту, сої – шосту позицію по Україні.

За оперативними даними, зернові і зернобобові культури зібрано на площі 275 тис.га, намолочено 1 мільйон 150 тисяч тонн при середній урожайності 41,9 центнер із гектара..

Окрім того, в рейтингу регіонів за підсумками 9-ми місяців область посідає 8 місце за кількістю корів та 7 місце за кількістю птиці.

Горбенко зауважив, що хоч в області зберігається тенденція до зменшення кількості корів, у сільськогосподарських підприємствах виробництво молока збільшилося на 3,9 %.

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Теги: урожай, зерно, Волинь, сільське господарство
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