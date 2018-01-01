Розповіли про аграрні успіхи Волині

Серед семи областей поліської зони Волинь займає третю позицію з валового збору зернових культур.Про це стало відомо 24 жовтня під час розширеного засідання колегії Волинської ОДА.Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку ВОДА, йдеться про Волинь, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську та Чернігівську області. Серед них Волинь займає третю позицію по валовому збору зернових культур. За урожаєм соняшнику наш регіон займає першу позицію та шосту по Україні, за ріпаком – другу, кукурудзі і цукрових буряках – четверту, сої – шосту позицію по Україні.За оперативними даними, зернові і зернобобові культури зібрано на площі 275 тис.га, намолочено 1 мільйон 150 тисяч тонн при середній урожайності 41,9 центнер із гектара..Окрім того, в рейтингу регіонів за підсумками 9-ми місяців область посідає 8 місце за кількістю корів та 7 місце за кількістю птиці.Горбенко зауважив, що хоч в області зберігається тенденція до зменшення кількості корів, у сільськогосподарських підприємствах виробництво молока збільшилося на 3,9 %.