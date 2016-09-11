Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира





Про це повідомила прес-служба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, - пише



Відзначається, що інцидент стався на пункті пропуску Гоптівка в Дергачівському районі Харківської області. За кермом машини перебував росіянин, а на пасажирському сидінні їхав його син з українським громадянством.



Під час огляду салону прикордонники звернули увагу на "сплячу" на задньому сидінні жінку, пристебнуту ременем безпеки. Як виявилося, вона була мертва.



Водій представився чоловіком покійної і пред'явив прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане в Росії. Однак наразі їх підозрюють у вбивстві.



За словами чоловіків, вони везли тіло родички в Україну, щоб поховати її в Запорізькій області.



Російські правоохоронці, які несуть службу в суміжному з Гоптівкою пункті пропуску Нехотіївка, своєю чергою, не побачили в переміщенні трупа таким чином нічого дивного, і після всіх контрольних операцій випустили транспортний засіб з території РФ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє чоловіків у вівторок, 23 жовтня, намагалися на автомобілі перетнути кордон Росії та України з тілом померлої родички в салоні.Про це повідомила прес-служба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, - пише Корреспондент Відзначається, що інцидент стався на пункті пропуску Гоптівка в Дергачівському районі Харківської області. За кермом машини перебував росіянин, а на пасажирському сидінні їхав його син з українським громадянством.Під час огляду салону прикордонники звернули увагу на "сплячу" на задньому сидінні жінку, пристебнуту ременем безпеки. Як виявилося, вона була мертва.Водій представився чоловіком покійної і пред'явив прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане в Росії. Однак наразі їх підозрюють у вбивстві.За словами чоловіків, вони везли тіло родички в Україну, щоб поховати її в Запорізькій області.Російські правоохоронці, які несуть службу в суміжному з Гоптівкою пункті пропуску Нехотіївка, своєю чергою, не побачили в переміщенні трупа таким чином нічого дивного, і після всіх контрольних операцій випустили транспортний засіб з території РФ.

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