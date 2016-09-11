вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира

Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира
Двоє чоловіків у вівторок, 23 жовтня, намагалися на автомобілі перетнути кордон Росії та України з тілом померлої родички в салоні.

Про це повідомила прес-служба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, - пише Корреспондент.

Відзначається, що інцидент стався на пункті пропуску Гоптівка в Дергачівському районі Харківської області. За кермом машини перебував росіянин, а на пасажирському сидінні їхав його син з українським громадянством.

Під час огляду салону прикордонники звернули увагу на "сплячу" на задньому сидінні жінку, пристебнуту ременем безпеки. Як виявилося, вона була мертва.

Водій представився чоловіком покійної і пред'явив прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане в Росії. Однак наразі їх підозрюють у вбивстві.

За словами чоловіків, вони везли тіло родички в Україну, щоб поховати її в Запорізькій області.

Російські правоохоронці, які несуть службу в суміжному з Гоптівкою пункті пропуску Нехотіївка, своєю чергою, не побачили в переміщенні трупа таким чином нічого дивного, і після всіх контрольних операцій випустили транспортний засіб з території РФ.
Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира
Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира
Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: труп, жінка, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Google Pay націлився на лідерство в Україні*
Сьогодні, 11:40
Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира
Сьогодні, 11:33
Розповіли про аграрні успіхи Волині
Сьогодні, 11:30
Волинських автомобілістів попередили про різке погіршення погоди
Сьогодні, 11:26
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
Сьогодні, 11:22
Схожі новини
Біля українського кордону у Польщі знайшли труп - ймовірно, український конрабандист Біля українського кордону у Польщі знайшли труп - ймовірно, український конрабандист
11 вересень, 2016, 15:57
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 275 автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 275 автівок
Сьогодні, 09:19
У Луцьку комунальники 5 днів не забирають з вулиці мертвого пса У Луцьку комунальники 5 днів не забирають з вулиці мертвого пса
22 жовтень, 13:29
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 150 автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 150 автівок
17 жовтень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Google Pay націлився на лідерство в Україні*
Сьогодні, 11:40
 0
Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира
Сьогодні, 11:33
 0
Розповіли про аграрні успіхи Волині
Сьогодні, 11:30
 0
Волинських автомобілістів попередили про різке погіршення погоди
Сьогодні, 11:26
 0
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8