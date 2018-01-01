Google Pay націлився на лідерство в Україні*

Сервіс безконтактної оплати Google Pay планує боротися за лідерство в Україні.ПриватБанк і Google реалізували можливість додавання банківських карток до сервісу безконтактної оплати Google Pay безпосередньо з Privat24.Інтеграція Google Pay в найпопулярнішому мобільному банку зробить безконтактні платежі за допомогою смартфонів доступнішими 6 мільйонам клієнтів банку в Україні.«Понад 6 мільйонів користувачів Privat24 на Android тепер зможуть за пару кліків активувати безконтактні платежі, якщо смартфон оснащено модулем NFC, – говорить член правління ПриватБанку Сергій Харітіч. – З огляду на те, що користувачів Privat24 на Android-пристроях утричі більше, ніж на iOS-смартфонах, Україна може стати першою країною світу, де тенденція традиційного домінування Apple Pay на ринку цифрових гаманців зміниться на користь Google Pay».Функція прямого підключення карток до Google Pay працює в оновленій версії Privat24 для Android. Щоб підключити картку до безконтактних платежів Google Pay, достатньо активувати кнопку підключення до Google Pay в меню платіжних карток – як на відео.Користувачам NFC-платежів мобільний банк запропонує додати картки в Google Pay автоматично.