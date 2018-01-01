Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині 25 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Амбуків ФАП, клуб, магазин, водогін, школа с.Амбуків: вул. Гагаріна, 40-58, Петрова 3-55с. Красностав,
вул. Центральна
2. 09:00-17:00 с. Красно став сільська рада, церква с.Красностав: вул Центральна
3. ЗТП-68 10:00-14:00 ФОП Грек магазин „Будматеріали” м. Вол.-Вол.: вул. Луцька, 241-259, 186
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-196 ззаміна опор
10:00-17:00 с.Волиця територія ферми
2. ПЛ-0.4кВ від КТП-247 чистка траси. 9:00-17:00 с.Морозовичі вул.Прикордонна 1-31, Центральна 5-27
Камінь-Каширський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-222 Л-1, Л-2 10:00 – 17:00 ПП Пігулко Л.М. с.Соснівка, вул.Першого травня, вул.Польова, вул.Жовтнева.
2. КТП-38 10:00 – 17:00 с.Полиці: ПАТ «Укртелеком» (АТС), Лісництво, ПП Пікуль О.С., Дитсадок. с.Полиці
3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 10:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФГ "Агро-Плюс". с. Любитів.
2. 9:00-17:00 Церква с. Нужель,
Голобське споживче товариство. с. Нужель.
3. ПЛ – 0,4 кВ КТП-182 9:00-17:00 Дубівське СТ,
Райкультвідділ Ков. РДА,
ПАТ "Волиньгаз" СКЗ,
Ковельське Райво школа с. Колодниця,
Ковельське МТМО ФАП с. Колодниця. с. Колодниця.
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ЗТП-226 Л-2 9:00-17:00 Магазин, АТС, населення с.Козлів вул.Л.Українки, Зелена, Молодіжна
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
«Аверс»
Торговий павільйон Конякіна, 23а
Салон Натюрель
ПП Михайловська В.О.
Магазин Зоряний едельвейс
волиньбудендустрія Вул. Кравчука, 11в, 11д
Вул. Конякіна, 17-27
Вул. Федорова, 2, 2а, 2б, 4д
2.13:00-17:00
«Аверс»
Торговий павільйон Конякіна, 23а
Салон Натюрель
ПП Михайловська В.О.
Магазин Зоряний едельвейс
волиньбудендустрія Вул. Кравчука, 11в, 11д
Вул. Конякіна, 17-27
Вул. Федорова, 2, 2а, 2б, 4д
Луцький район
1.10:00 – 16:00 ФОП Панасюк К.О.
Церква, будинок культури с. Веселе с.Веселе вул. Городинська, Жовтнева,
2. ЗТП-428 08:00 – 20:00 ФОП Сусоловський І.В.
ФОП Байбула З.В.
ФОП Устяк В.В.
ФОП Клейменов Т.А.
ФОП Ткачик С.М.
ФОП Гасюк В.Г.
ФОП Бартощук О.І.
3. ПЛ-10 кВ Л-20-05 до к.4 ЗТП-428 (КТП-162,193, 303,535,636,681,702) 10:00 – 18:00 ФОП Новосад В.М, ФОП Зелінський П.М, ФОП Філіпов В, ФОП Шумилко О.Г, ФОП Бортник В, ФОП Ройко Н.М, ФОП Воєводіна М.О, ж/б Левчук В.Г, ж/б Івахів, ж/б Круглій, ПАТ «Волиньгаз» (КСС-1,2), ВУЖКГ с. Липини (Артс. теплиці). С. Липини вул. Сонячна, С.Стрільців, Д.Галицького, Грушевського, Перемоги, Л.Українки, Слов’янська, Окружна, Івасюка, Зелена, І.Франка, Б.Хмельницького, Шевченка (від об’їздної до лікарні), О.Пчілки
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-347 09:00 – 17:00 СТ «Коршів» С. Лаврів вул. Львівська, Залізнична
5. ПЛ-10 кВ Л 32-01 від ЛР-124 (КТП-217,218,299,311, 360,484, 650,717) 09:00 – 17:00 СГПП «Дружба» (бригада №1, КЗС, їдальня, адмінприміщення, котельня), ТзОВ «УКРТАУЕР», ФОП Карабан О.С, ФОП Брилевська О.І, ПАТ «Укртелеком», с. Воютин: дитсадок, школа, їдальня школи, паливна школи, буд. культури. С. Воютин, Ч.Ліс
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-447 9:00 – 18:00 Продмаг с.Пульмо с.Пульмо вул.Калініна
2. ПЛ-0.4 Л-1,2 КТП-270 9:00 – 18:00
ФОП Мелюх Геннадій Миколайович
с.Пульмо вул.Калініна
3. ПЛ-10 Л-52-01 9:00 – 17:00 Клуб с.Заозерне
Школа с.Заозерне
Б.ст.Київстарс.Заозерне
магазин с.Заозерне
Молит.будинок церква с.Згорани
Школа с.Згорани
Дитячий садок
Ветдільниця с. Згорани
Пілорама
С/Р Згорани
ДП"Любомль лісове господарство
ТОВ "Надія
ФОП Садова Т.І
КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай. с.Згорини, Заозерне, Власюки
4. ПЛ-0.4 КТП-311 9:00 - 17:00 м.Любомль вул.Вербицького, Д.Шумука, Лісна, Перемоги,
Пушкіна, Поштова
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 від КТП-87 для ремонту КТП 11:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Колодії
2. ПЛ-0,4 від КТП-10 10:00-17:00 с. Гута Лісівська
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Церква ХВЕ
м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицька
вул.1-е грудня
вул.Луцька
вл.Липинського, 1-5а, 2-12
вул.Нахімова, 1
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-68 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Луцька, 1А-1В
вул.Енергетична, 17
вул.Промислова
вул.Дорожня
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, торговий кіоск
смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС
с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна
смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру
3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-204 9:00-17:00 с.Березолуки свинарник с.Березолуки вул.Лісова
Турійський район
1. 09:00-16:30
ФОП Норовічук Ж.М. – пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП с.Пересіка
2. ПЛ-10 кВ Л -61-04 від ЛР-24,25,38
КТП-51
ЩТП-363 09:00-16:40 СКЗ, ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «Милі щук» - артсвердловина с.м.т.Турійськ
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Амбуків ФАП, клуб, магазин, водогін, школа с.Амбуків: вул. Гагаріна, 40-58, Петрова 3-55с. Красностав,
вул. Центральна
2. 09:00-17:00 с. Красно став сільська рада, церква с.Красностав: вул Центральна
3. ЗТП-68 10:00-14:00 ФОП Грек магазин „Будматеріали” м. Вол.-Вол.: вул. Луцька, 241-259, 186
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-196 ззаміна опор
10:00-17:00 с.Волиця територія ферми
2. ПЛ-0.4кВ від КТП-247 чистка траси. 9:00-17:00 с.Морозовичі вул.Прикордонна 1-31, Центральна 5-27
Камінь-Каширський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-222 Л-1, Л-2 10:00 – 17:00 ПП Пігулко Л.М. с.Соснівка, вул.Першого травня, вул.Польова, вул.Жовтнева.
2. КТП-38 10:00 – 17:00 с.Полиці: ПАТ «Укртелеком» (АТС), Лісництво, ПП Пікуль О.С., Дитсадок. с.Полиці
3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 10:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФГ "Агро-Плюс". с. Любитів.
2. 9:00-17:00 Церква с. Нужель,
Голобське споживче товариство. с. Нужель.
3. ПЛ – 0,4 кВ КТП-182 9:00-17:00 Дубівське СТ,
Райкультвідділ Ков. РДА,
ПАТ "Волиньгаз" СКЗ,
Ковельське Райво школа с. Колодниця,
Ковельське МТМО ФАП с. Колодниця. с. Колодниця.
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ЗТП-226 Л-2 9:00-17:00 Магазин, АТС, населення с.Козлів вул.Л.Українки, Зелена, Молодіжна
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
«Аверс»
Торговий павільйон Конякіна, 23а
Салон Натюрель
ПП Михайловська В.О.
Магазин Зоряний едельвейс
волиньбудендустрія Вул. Кравчука, 11в, 11д
Вул. Конякіна, 17-27
Вул. Федорова, 2, 2а, 2б, 4д
2.13:00-17:00
«Аверс»
Торговий павільйон Конякіна, 23а
Салон Натюрель
ПП Михайловська В.О.
Магазин Зоряний едельвейс
волиньбудендустрія Вул. Кравчука, 11в, 11д
Вул. Конякіна, 17-27
Вул. Федорова, 2, 2а, 2б, 4д
Луцький район
1.10:00 – 16:00 ФОП Панасюк К.О.
Церква, будинок культури с. Веселе с.Веселе вул. Городинська, Жовтнева,
2. ЗТП-428 08:00 – 20:00 ФОП Сусоловський І.В.
ФОП Байбула З.В.
ФОП Устяк В.В.
ФОП Клейменов Т.А.
ФОП Ткачик С.М.
ФОП Гасюк В.Г.
ФОП Бартощук О.І.
3. ПЛ-10 кВ Л-20-05 до к.4 ЗТП-428 (КТП-162,193, 303,535,636,681,702) 10:00 – 18:00 ФОП Новосад В.М, ФОП Зелінський П.М, ФОП Філіпов В, ФОП Шумилко О.Г, ФОП Бортник В, ФОП Ройко Н.М, ФОП Воєводіна М.О, ж/б Левчук В.Г, ж/б Івахів, ж/б Круглій, ПАТ «Волиньгаз» (КСС-1,2), ВУЖКГ с. Липини (Артс. теплиці). С. Липини вул. Сонячна, С.Стрільців, Д.Галицького, Грушевського, Перемоги, Л.Українки, Слов’янська, Окружна, Івасюка, Зелена, І.Франка, Б.Хмельницького, Шевченка (від об’їздної до лікарні), О.Пчілки
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-347 09:00 – 17:00 СТ «Коршів» С. Лаврів вул. Львівська, Залізнична
5. ПЛ-10 кВ Л 32-01 від ЛР-124 (КТП-217,218,299,311, 360,484, 650,717) 09:00 – 17:00 СГПП «Дружба» (бригада №1, КЗС, їдальня, адмінприміщення, котельня), ТзОВ «УКРТАУЕР», ФОП Карабан О.С, ФОП Брилевська О.І, ПАТ «Укртелеком», с. Воютин: дитсадок, школа, їдальня школи, паливна школи, буд. культури. С. Воютин, Ч.Ліс
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-447 9:00 – 18:00 Продмаг с.Пульмо с.Пульмо вул.Калініна
2. ПЛ-0.4 Л-1,2 КТП-270 9:00 – 18:00
ФОП Мелюх Геннадій Миколайович
с.Пульмо вул.Калініна
3. ПЛ-10 Л-52-01 9:00 – 17:00 Клуб с.Заозерне
Школа с.Заозерне
Б.ст.Київстарс.Заозерне
магазин с.Заозерне
Молит.будинок церква с.Згорани
Школа с.Згорани
Дитячий садок
Ветдільниця с. Згорани
Пілорама
С/Р Згорани
ДП"Любомль лісове господарство
ТОВ "Надія
ФОП Садова Т.І
КЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай. с.Згорини, Заозерне, Власюки
4. ПЛ-0.4 КТП-311 9:00 - 17:00 м.Любомль вул.Вербицького, Д.Шумука, Лісна, Перемоги,
Пушкіна, Поштова
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 від КТП-87 для ремонту КТП 11:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Колодії
2. ПЛ-0,4 від КТП-10 10:00-17:00 с. Гута Лісівська
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Церква ХВЕ
м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицька
вул.1-е грудня
вул.Луцька
вл.Липинського, 1-5а, 2-12
вул.Нахімова, 1
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-68 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Луцька, 1А-1В
вул.Енергетична, 17
вул.Промислова
вул.Дорожня
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, торговий кіоск
смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС
с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна
смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру
3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна
6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-204 9:00-17:00 с.Березолуки свинарник с.Березолуки вул.Лісова
Турійський район
1. 09:00-16:30
ФОП Норовічук Ж.М. – пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП с.Пересіка
2. ПЛ-10 кВ Л -61-04 від ЛР-24,25,38
КТП-51
ЩТП-363 09:00-16:40 СКЗ, ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «Милі щук» - артсвердловина с.м.т.Турійськ
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