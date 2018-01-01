Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 жовтня

На Волині 25 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00с. Амбуків ФАП, клуб, магазин, водогін, школа с.Амбуків: вул. Гагаріна, 40-58, Петрова 3-55с. Красностав,вул. Центральна2. 09:00-17:00 с. Красно став сільська рада, церква с.Красностав: вул Центральна3. ЗТП-68 10:00-14:00 ФОП Грек магазин „Будматеріали” м. Вол.-Вол.: вул. Луцька, 241-259, 1861. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-196 ззаміна опор10:00-17:00 с.Волиця територія ферми2. ПЛ-0.4кВ від КТП-247 чистка траси. 9:00-17:00 с.Морозовичі вул.Прикордонна 1-31, Центральна 5-27Камінь-Каширський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. КТП-222 Л-1, Л-2 10:00 – 17:00 ПП Пігулко Л.М. с.Соснівка, вул.Першого травня, вул.Польова, вул.Жовтнева.2. КТП-38 10:00 – 17:00 с.Полиці: ПАТ «Укртелеком» (АТС), Лісництво, ПП Пікуль О.С., Дитсадок. с.Полиці3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 10:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00-17:00ФГ "Агро-Плюс". с. Любитів.2. 9:00-17:00 Церква с. Нужель,Голобське споживче товариство. с. Нужель.3. ПЛ – 0,4 кВ КТП-182 9:00-17:00 Дубівське СТ,Райкультвідділ Ков. РДА,ПАТ "Волиньгаз" СКЗ,Ковельське Райво школа с. Колодниця,Ковельське МТМО ФАП с. Колодниця. с. Колодниця.Локачинський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ЗТП-226 Л-2 9:00-17:00 Магазин, АТС, населення с.Козлів вул.Л.Українки, Зелена, Молодіжна1. 09:00-13:00«Аверс»Торговий павільйон Конякіна, 23аСалон НатюрельПП Михайловська В.О.Магазин Зоряний едельвейсволиньбудендустрія Вул. Кравчука, 11в, 11дВул. Конякіна, 17-27Вул. Федорова, 2, 2а, 2б, 4д2.13:00-17:00«Аверс»Торговий павільйон Конякіна, 23аСалон НатюрельПП Михайловська В.О.Магазин Зоряний едельвейсволиньбудендустрія Вул. Кравчука, 11в, 11дВул. Конякіна, 17-27Вул. Федорова, 2, 2а, 2б, 4д1.10:00 – 16:00 ФОП Панасюк К.О.Церква, будинок культури с. Веселе с.Веселе вул. Городинська, Жовтнева,2. ЗТП-428 08:00 – 20:00 ФОП Сусоловський І.В.ФОП Байбула З.В.ФОП Устяк В.В.ФОП Клейменов Т.А.ФОП Ткачик С.М.ФОП Гасюк В.Г.ФОП Бартощук О.І.3. ПЛ-10 кВ Л-20-05 до к.4 ЗТП-428 (КТП-162,193, 303,535,636,681,702) 10:00 – 18:00 ФОП Новосад В.М, ФОП Зелінський П.М, ФОП Філіпов В, ФОП Шумилко О.Г, ФОП Бортник В, ФОП Ройко Н.М, ФОП Воєводіна М.О, ж/б Левчук В.Г, ж/б Івахів, ж/б Круглій, ПАТ «Волиньгаз» (КСС-1,2), ВУЖКГ с. Липини (Артс. теплиці). С. Липини вул. Сонячна, С.Стрільців, Д.Галицького, Грушевського, Перемоги, Л.Українки, Слов’янська, Окружна, Івасюка, Зелена, І.Франка, Б.Хмельницького, Шевченка (від об’їздної до лікарні), О.Пчілки4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-347 09:00 – 17:00 СТ «Коршів» С. Лаврів вул. Львівська, Залізнична5. ПЛ-10 кВ Л 32-01 від ЛР-124 (КТП-217,218,299,311, 360,484, 650,717) 09:00 – 17:00 СГПП «Дружба» (бригада №1, КЗС, їдальня, адмінприміщення, котельня), ТзОВ «УКРТАУЕР», ФОП Карабан О.С, ФОП Брилевська О.І, ПАТ «Укртелеком», с. Воютин: дитсадок, школа, їдальня школи, паливна школи, буд. культури. С. Воютин, Ч.Ліс1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-447 9:00 – 18:00 Продмаг с.Пульмо с.Пульмо вул.Калініна2. ПЛ-0.4 Л-1,2 КТП-270 9:00 – 18:00ФОП Мелюх Геннадій Миколайовичс.Пульмо вул.Калініна3. ПЛ-10 Л-52-01 9:00 – 17:00 Клуб с.ЗаозернеШкола с.ЗаозернеБ.ст.Київстарс.Заозернемагазин с.ЗаозернеМолит.будинок церква с.ЗгораниШкола с.ЗгораниДитячий садокВетдільниця с. ЗгораниПілорамаС/Р ЗгораниДП"Любомль лісове господарствоТОВ "НадіяФОП Садова Т.ІКЗ ЦПМСД Любом.і Шацького рай. с.Згорини, Заозерне, Власюки4. ПЛ-0.4 КТП-311 9:00 - 17:00 м.Любомль вул.Вербицького, Д.Шумука, Лісна, Перемоги,Пушкіна, Поштова1. ПЛ-0,4 від КТП-87 для ремонту КТП 11:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Колодії2. ПЛ-0,4 від КТП-10 10:00-17:00 с. Гута Лісівська1. 09:00-17:00Церква ХВЕм.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькавул.1-е груднявул.Луцькавл.Липинського, 1-5а, 2-12вул.Нахімова, 12. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-68 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Луцька, 1А-1Ввул.Енергетична, 17вул.Промисловавул.Дорожня1. 9:00-17:00м.Рожище ГРП, торговий кіосксмт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТСс.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережнасмт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-204 9:00-17:00 с.Березолуки свинарник с.Березолуки вул.Лісова1. 09:00-16:30ФОП Норовічук Ж.М. – пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП с.Пересіка2. ПЛ-10 кВ Л -61-04 від ЛР-24,25,38КТП-51ЩТП-363 09:00-16:40 СКЗ, ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «Милі щук» - артсвердловина с.м.т.Турійськ