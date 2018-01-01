У Луцьку просять облаштувати місця для куріння, – петиція

У Луцьку просять встановити спеціальні місця для куріння, аби інші люди не ставали жертвами пасивного паління.Про це написаву Єдиній системі місцевих петицій."За статистикою Україна сьогодні найхворобливіша нація Європи. Однією з причин є паління. І якщо палити чи не палити - це вибір курця, то дихати продуктами паління чи ні - не завжди залежить від людини. А пасивне паління теж дуже шкідливе. Попри дію Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» люди палять всюди: на вулицях і площах, на зупинках громадського транспорту, на переходах, біля входу в магазини, особливо де продають каву з автоматів, біля входу в ЦУМ, Пакко, в під'їздах, в парку відпочинку, на пляжі, на ринках… Скрізь громадяни палять", - пише автор петиції.За словами чоловіка, недопалки часто кидають прямо під ноги, на землю та в траву."Це створює незручності (знаю по собі, оскільки не палю). Звичайно, курців можна штрафувати, посилити вплив Муніципальної поліції, але тоді виникає логічне запитання, де людям з такою звичкою палити і що для цього зробила влада? Допоки бачимо неадекватне втілення. Як скажімо, всупереч згаданому закону, поставили попільнички на зупинках громадського транспорту (наприклад біля ЦУМу), щоб усі – у тому числі і діти, і вагітні жінки дихали тютюновим димом!!! Не доцільно встановлювати попільнички і на переходах, в інших місцях масового скупчення людей. В позитивний приклад можна поставити гіпермаркет «Там-Там», який відвів місця для паління від входів.Ще в 2011 році я пропонував міськраді облаштувати спеціально відведені місця для паління. І це, на мою думку, стало б тим рішенням, яке могло б задовольнити всі сторони. Влада може залучити до цього процесу торгові мережі та заклади, які займаються продажем тютюнових виробів. І це не є якісь дороговартісні роботи", - йдеться у повідомленні.