вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять облаштувати місця для куріння, – петиція

У Луцьку просять облаштувати місця для куріння, – петиція
У Луцьку просять встановити спеціальні місця для куріння, аби інші люди не ставали жертвами пасивного паління.

Про це написав Дмитро Глазунов у Єдиній системі місцевих петицій.

"За статистикою Україна сьогодні найхворобливіша нація Європи. Однією з причин є паління. І якщо палити чи не палити - це вибір курця, то дихати продуктами паління чи ні - не завжди залежить від людини. А пасивне паління теж дуже шкідливе. Попри дію Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» люди палять всюди: на вулицях і площах, на зупинках громадського транспорту, на переходах, біля входу в магазини, особливо де продають каву з автоматів, біля входу в ЦУМ, Пакко, в під'їздах, в парку відпочинку, на пляжі, на ринках… Скрізь громадяни палять", - пише автор петиції.

За словами чоловіка, недопалки часто кидають прямо під ноги, на землю та в траву.

"Це створює незручності (знаю по собі, оскільки не палю). Звичайно, курців можна штрафувати, посилити вплив Муніципальної поліції, але тоді виникає логічне запитання, де людям з такою звичкою палити і що для цього зробила влада? Допоки бачимо неадекватне втілення. Як скажімо, всупереч згаданому закону, поставили попільнички на зупинках громадського транспорту (наприклад біля ЦУМу), щоб усі – у тому числі і діти, і вагітні жінки дихали тютюновим димом!!! Не доцільно встановлювати попільнички і на переходах, в інших місцях масового скупчення людей. В позитивний приклад можна поставити гіпермаркет «Там-Там», який відвів місця для паління від входів.
Ще в 2011 році я пропонував міськраді облаштувати спеціально відведені місця для паління. І це, на мою думку, стало б тим рішенням, яке могло б задовольнити всі сторони. Влада може залучити до цього процесу торгові мережі та заклади, які займаються продажем тютюнових виробів. І це не є якісь дороговартісні роботи", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, куріння, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рейдерство по-волинськи: фермер самовільно зайняв землю і заробив на урожаї
Сьогодні, 11:55
У селі на Волині повісився старшокласник: тіло знайшла матір
Сьогодні, 11:53
У Луцьку просять облаштувати місця для куріння, – петиція
Сьогодні, 11:48
Google Pay націлився на лідерство в Україні*
Сьогодні, 11:40
Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
Лучани просять збільшити кількість маршруток в район цукрового заводу Лучани просять збільшити кількість маршруток в район цукрового заводу
27 вересень, 13:25
У Луцьку просять облаштувати пішохідний перехід У Луцьку просять облаштувати пішохідний перехід
17 вересень, 08:57
Мешканці луцького двору кажуть, що біля їхнього будинку – наркопритон Мешканці луцького двору кажуть, що біля їхнього будинку – наркопритон
10 вересень, 12:53
На луцькій вулиці просять встановити «лежачих поліцейських» На луцькій вулиці просять встановити «лежачих поліцейських»
29 серпень, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 п'яних і один покусаний: «веселі» вихідні у луцькій лікарні
Сьогодні, 13:25
 0
У місті на Волині спалахнув хлібовоз
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни
Сьогодні, 13:12
 0
На одній руці написано «666»: містичні подробиці самогубства волинського школяра, – ЗМІ
Сьогодні, 12:47
 0
Волинянка, яка хворіє на рак, просить допомоги
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8