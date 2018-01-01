Волинський аграрій просить розібратися із «сірими» фермерами

Волинський аграрій, директор товариства «П’ятидні»а вважає, що на Волині треба активніше боротися із фермерами, які користуються землями без законних підстав та, відповідно, не сплачують податків – таким чином вдалося б значно збільшити надходження до бюджету області.Про це він розповів 24 жовтня під час розширеного засідання колегії Волинської ОДА.Після доповіді директора департаменту агропромислового розвитку ВОДАДіброва зауважив, що сектор має ще одну велику проблему – так званих «сірих» фермерів.Йдеться про людей, які використовують землі, проте не сплачують податків. Аграрій зауважив, що вирахувати таких нескладно. Адже про них знають і місцеві мешканці, і представники місцевої влади.«Є «сірі фермери, які обробляють тисячі гектарів землі,а платять 0 податків. Коли ми приведемо це до порядку, то в області не будемо знати, де дівати бюджет», - зауважив Діброва. Натомість Горбенко зауважив, що над цим питанням вже працювали, і продовжать цю роботу разом із правоохоронцями.«Не вбачайте в губернаторі комісара... Десь недопрацьовують правоохоронці, недопрацьовує міністерство юстиції… Ми цю роботу робили, і Горбенко це сказав. Я не кажу, що ми герої, але працюємо. Поки що голови адміністрацій опираються, бо це йде і в кишені», - додав голова ОДАВін зауважив, що роботу з виявлення таких осіб на теренах області продовжать, адже цьогоріч «антирейдерський» штаб працюватиме навіть взимку.