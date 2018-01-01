Ліквідувати не можна залишити: Волинь може ініціювати укрупнення районів

Волинь як область, яка має понад 50% покриття об’єднаними громадами, може ініціювати укрупнення чи ліквідацію районів.Про це 24 жовтня під час розширеного засідання колегії Волинської ОДА повідомив Директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядуванняГолова Волинської ОДАрозповів, що, наприклад, Володимир-Волинський район практично повністю поритий громадами. Тому постає питання, як далі будуть з адміністраціями.Відтак, зараз думають, як зберегти адміністрації. Натомість Анатолій Пархом’юк зауважив, що Мінрегіонбуд запропонував інший вихід.«Волинь має понад 50% покриття об’єднаними територіальними громадами, тому Волинь може запропонувати окремим законом ліквідацію чи укрупнення районів», - мовив посадовець. За його словами, таким правом можуть скористатися саме ті області покриття, яких громадами становить понад 50% території регіону. В Україні таких областей, враховуючи Волинь, шість.«Сьогодні в ВР за реєстр такий проект по Полтавській області… Власне, ініціатива має бути від області», - додав Пархом’юк. Однак Савченко зауважив, що часом законопроекти лежать у Раді не один рік. Тому більш предметно можна говорити лише тоді, коли закон приймуть.