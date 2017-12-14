ТМ «Щедрик» – унікальна молочна продукція, рекомендована дітям*

Кисломолочний напій «Сніжок»

Йогурт ацидофільний

Закваска термостатна

Йогурт солодкий дитячий (термостатний з наповнювачем)

м. Луцьк:



м. Володимир-Волинський:



м. Нововолинськ:



м.Ковель:



Кисломолочна продукція торгової маркимає лікувальні властивості і рекомендована усім, хто дбає про власне здоров’я та самопочуття, також її широко використовують у дитячому харчуванні.Кожна мама знає, що вибір молочної продукції для дитини – завдання не з легких. Адже часто у склад молочного продукту входить безліч хімічних речовин, які не тільки не принесуть користі, а й можуть добряче нашкодити.Турбуючись про населення, а особливо про наших найменших громадян, торгова марка «Щедрик» виготовляє продукцію найвищої якості. Обираючи «Щедрик» батьки можуть бути впевненні, що їхні діти вживають продукти, які збагачують організм вітамінами, покращують самопочуття та мають лікувальні властивості. Кожен, від дитини і до дорослого, може знайти тут свій ідеальний продукт.Разом з тим, цю продукцію радять вагітним, годуючим мамам та людям з непереносимістю лактози. Також продукція «Щедрика» рекомендована усім, хто веде здоровий спосіб життя, займається спортом або ж відновлює організм після хвороб і травм. Красномовним є і той факт, що усі продукти мають дуже обмежений термін придатності, а отже є максимально натуральними і не містять шкідливих речовин.Зупинимося детальніше на користі кисломолочних напоїв та йогуртів торгової марки «Щедрик».Унікальний кисломолочний продукт «Сніжок» створений на основі технології виробництва болгарського кислого молока. Молочно-кислий «Сніжок» є повноцінною їжею. Білкові речовини, вуглеводи, жири, солі, вітаміни і ферменти в ньому знаходяться в такому поєднанні, якого немає в інших харчових продуктах.- Виводить з організму радіонукліди;- Сприяє зниженню та нормалізації ваги;- Підвищує імунний захист організму;- Нормалізує мікрофлору шлунку (навіть після прийому антибіотиків);- Підвищує вміст гемоглобіну в крові;- Вбиває туберкульозну паличку;- Підвищує потенцію в чоловіків;- Позитивно впливає на будову клітин.- Вживати після прийому антибіотиків для нормалізації мікрофлори шлунку;- При захворюваннях печінки, жовчного міхура та кишкового тракту;- Людям, які проживають у місцевості з підвищеним радіаційним фоном;- Як відмінне доповнення до дієтичного раціону та як елемент здорового збалансованого харчування;- Можна годувати дітей, починаючи з місячного віку.- Цінний молочний продукт, що найкраще з усіх засвоюється організмом.- Має багатий склад пробіотичних культур - комплекс біфідобактерій і лактобактерій: болгарської та ацидофільної палички.- Володіє високими дієтичними і лікувальними властивостями.- Позитивно впливає на обмінні процеси організму, сприяє зміцненню імунітету.- Виготовляється термостатним способом, без цукру, наповнювачів та без жодних стабілізаційних засобів.Рекомендовано:- Лактоза, за рахунок ферментації, в процесі дозрівання йогурту є легко засвоюваною, тому його можна пробувати вживати людям із непереносимістю лактози.- Рекомендовано до вживання вагітним і годуючим.- Широко застосовується в дитячому харчуванні.- Допомагає у лікуванні стафілококу серед немовлят.- Використовується для лікування вугрових висипок і фурункулів, а також таких діагнозів як астенія, анемія та для реабілітації після операцій і важких хвороб.Закваска — це живий продукт для здоров’я, унікальний кисломолочний напій з пробіотиком і пребіотиком. Є на вибір традиційна та з висівками.- Вже готовий до вживання кисломолочний продукт;- Має ніжний некислий смак;- Виготовляють двох видів – чиста та з висівками;- Живий продукт для здоров’я, напій з пробіотиком (біфідобактерії) і пребіотиком (лактулоза);- Містить вітаміни групи В, А та Е;- Ідеальна основа для приготування протеїнових коктейлів та смузі.- Сприяє покращенню роботи шлунку та схудненню;- Підвищує імунітет та сприяє виведенню токсичних речовин з організму;- Для вживання вагітних, годуючим мамам, діткам від 6 місяців;- При гастритах та проблемах шлунково-кишкового тракту.Представлений у таких смакових поєднаннях: ківі, ананас, абрикос, персик, лісова ягода, малина, вишня, полуниця, чорниця, висівки-мед-льон, полуниця-банан, кокос-ваніль.- Кисломолочний продукт, який виробляється з натурального молока і вершків сквашених спеціальною бактеріальною закваскою, з додаванням цукру та натуральних плодово-ягідних наповнювачів.- Йогурт містить всі цінні речовини молока, плодів і ягід, білки, вуглеводи, жири, вітаміни, ферменти.- Вміст білків в йогурті в 1,5 раза більший, ніж в молоці.- Вміст мінеральних речовин: натрій — 50 мг, калій — 150 мг, кальцій — 124 мг, магній — 15 мг, фосфор — 95 мг, залізо — 0,1 мг. Вітамінів: A — 0,01 мг, B2 — 0,15 мг, PP — 0,2 мг, C — 0,6 мг.- діткам як смачний та корисний десерт із сюрпризом (натуральним джемом власного виробництва) на дні.вул. Грушевського,16 (молочний відділ у магазині "Тростнецькі Ковбаси");вул, Кравчука,17 (молочний відділ у ферському магазині "Іван Хліб");вул. Володимирська,20 ( молочний відділ у магазині "М'ясна хата");проспект Волі,22А (фірмова лавка ТМ "Щедрик");вул. Гордіюк,59, конт.139 (Північний ринок (фірмова лавка ТМ "Щедрик").вул. Ковельська,87 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");вул. Данила Галицького,8 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").проспект Перемоги, 1А (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").вул. Незалежності, 142 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").