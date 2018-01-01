У Луцьку затримали серійного злодія

Правоохоронці викрили 39-річного лучанина у вчиненні крадіжок у тому числі із помешкань громадян.23 жовтня, до поліції за допомогою звернулася 62-річна жителька обласного центру, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Пенсіонерка повідомила, що ввечері злодій через вікно проник до її будинку та викрав речі повсякденного вжитку.Оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 39-річний житель Луцька. Викрадені речі вилучили.Правопорушника затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.За фактом вчиненя крадіжки з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Затриманий обгрунтовано підозрюється у вчиненні щонайменше 10 різноманітних крадіжок на території обласного центру. Досудове розслідування триває.