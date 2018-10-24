На одній руці написано «666»: містичні подробиці самогубства волинського школяра, – ЗМІ









Про дану звістку повідомила Володимир-Волинський відділ поліції мати загиблого, котра близько 17 години повернулася з роботи.



Зазирнувши до будинку, де мешкала родина, вона побачила свого сина, котрий висів на газовій трубі, що пролягала між кімнатами. Зашморгом був обраний шнурок від куртки.



Причини, що спонукали молодого хлопця звести рахунки з життям, поки що невідомі. Кажуть, на одній руці самогубця ручкою було написано «666», а на другій число – 13.



Проводяться слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли подробиці самогубства старшокласника на Волині. 23 жовтня у селі Дігтів повісився 17-річний хлопець , учень 11 класу Суходільської ЗОШ, - пише Вололимир Медіа Про дану звістку повідомила Володимир-Волинський відділ поліції мати загиблого, котра близько 17 години повернулася з роботи.Зазирнувши до будинку, де мешкала родина, вона побачила свого сина, котрий висів на газовій трубі, що пролягала між кімнатами. Зашморгом був обраний шнурок від куртки.Причини, що спонукали молодого хлопця звести рахунки з життям, поки що невідомі. Кажуть, на одній руці самогубця ручкою було написано «666», а на другій число – 13.Проводяться слідчі дії.

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