вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На одній руці написано «666»: містичні подробиці самогубства волинського школяра, – ЗМІ

На одній руці написано «666»: містичні подробиці самогубства волинського школяра, – ЗМІ
Розповіли подробиці самогубства старшокласника на Волині.

23 жовтня у селі Дігтів повісився 17-річний хлопець, учень 11 класу Суходільської ЗОШ, - пише Вололимир Медіа.

Про дану звістку повідомила Володимир-Волинський відділ поліції мати загиблого, котра близько 17 години повернулася з роботи.

Зазирнувши до будинку, де мешкала родина, вона побачила свого сина, котрий висів на газовій трубі, що пролягала між кімнатами. Зашморгом був обраний шнурок від куртки.

Причини, що спонукали молодого хлопця звести рахунки з життям, поки що невідомі. Кажуть, на одній руці самогубця ручкою було написано «666», а на другій число – 13.

Проводяться слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубство, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині спалахнув хлібовоз
Сьогодні, 13:15
У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни
Сьогодні, 13:12
На одній руці написано «666»: містичні подробиці самогубства волинського школяра, – ЗМІ
Сьогодні, 12:47
Волинянка, яка хворіє на рак, просить допомоги
Сьогодні, 12:34
У Луцьку затримали серійного злодія
Сьогодні, 12:33
Схожі новини
У Києві породілля стрибнула з вікна пологового будинку: розповіли подробиці. ВІДЕО У Києві породілля стрибнула з вікна пологового будинку: розповіли подробиці. ВІДЕО
23 жовтень, 00:25
У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку
19 жовтень, 13:53
У спальному районі Луцька повісився чоловік У спальному районі Луцька повісився чоловік
03 жовтень, 19:09
На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг
26 вересень, 19:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 п'яних і один покусаний: «веселі» вихідні у луцькій лікарні
Сьогодні, 13:25
 0
У місті на Волині спалахнув хлібовоз
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни
Сьогодні, 13:12
 0
На одній руці написано «666»: містичні подробиці самогубства волинського школяра, – ЗМІ
Сьогодні, 12:47
 0
Волинянка, яка хворіє на рак, просить допомоги
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8