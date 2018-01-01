Стала відома дата відкриття караоке у «Промені»*

Після гучного відкриття найбільшого більярдного залу на Волині у «George's Club», що на 3-му поверсі Розважального центру «Промінь», боулінг-більярд клуб пообіцяв не зупинятись на досягнутому.Вже стала відома дата відкриття нового караоке-ресторану з великим затишним залом, професійним обладнанням, широким асортиментом пісень, сценою та якісним звуком.16 листопада відбудеться вечірка з нагоди офіційного відкриття нового караоке у місті.Це буде ідеальне місце для святкування дня народження, корпоративу, дівочої чи чоловічої вечірки. Усі гості зможуть відчути себе справжніми зірками, співаючи улюблені хіти. Заклад не обмежиться тільки співом, у караоке будуть відбуватися вечірки, дискотеки та шоу-програми.РЦ «Промінь», 3-й поверх.просп. Президента Грушевського, 2.