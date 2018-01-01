Стала відома дата відкриття караоке у «Промені»*
Сьогодні, 16:38
Після гучного відкриття найбільшого більярдного залу на Волині у «George's Club», що на 3-му поверсі Розважального центру «Промінь», боулінг-більярд клуб пообіцяв не зупинятись на досягнутому.
Вже стала відома дата відкриття нового караоке-ресторану з великим затишним залом, професійним обладнанням, широким асортиментом пісень, сценою та якісним звуком.
16 листопада відбудеться вечірка з нагоди офіційного відкриття нового караоке у місті.
Це буде ідеальне місце для святкування дня народження, корпоративу, дівочої чи чоловічої вечірки. Усі гості зможуть відчути себе справжніми зірками, співаючи улюблені хіти. Заклад не обмежиться тільки співом, у караоке будуть відбуватися вечірки, дискотеки та шоу-програми.
РЦ «Промінь», 3-й поверх.
просп. Президента Грушевського, 2.
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Вже стала відома дата відкриття нового караоке-ресторану з великим затишним залом, професійним обладнанням, широким асортиментом пісень, сценою та якісним звуком.
16 листопада відбудеться вечірка з нагоди офіційного відкриття нового караоке у місті.
Це буде ідеальне місце для святкування дня народження, корпоративу, дівочої чи чоловічої вечірки. Усі гості зможуть відчути себе справжніми зірками, співаючи улюблені хіти. Заклад не обмежиться тільки співом, у караоке будуть відбуватися вечірки, дискотеки та шоу-програми.
РЦ «Промінь», 3-й поверх.
просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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