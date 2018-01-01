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Стала відома дата відкриття караоке у «Промені»*

Стала відома дата відкриття караоке у «Промені»*
Після гучного відкриття найбільшого більярдного залу на Волині у «George's Club», що на 3-му поверсі Розважального центру «Промінь», боулінг-більярд клуб пообіцяв не зупинятись на досягнутому.

Вже стала відома дата відкриття нового караоке-ресторану з великим затишним залом, професійним обладнанням, широким асортиментом пісень, сценою та якісним звуком.

16 листопада відбудеться вечірка з нагоди офіційного відкриття нового караоке у місті.

Це буде ідеальне місце для святкування дня народження, корпоративу, дівочої чи чоловічої вечірки. Усі гості зможуть відчути себе справжніми зірками, співаючи улюблені хіти. Заклад не обмежиться тільки співом, у караоке будуть відбуватися вечірки, дискотеки та шоу-програми.

РЦ «Промінь», 3-й поверх.
просп. Президента Грушевського, 2.
Стала відома дата відкриття караоке у «Промені»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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