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У місті на Волині спалахнув хлібовоз

У місті на Волині спалахнув хлібовоз
У Горохові на ринку перед очима покупців задимів автомобіль Mitsubishi, з фургону якого продавався хліб.

Хтось швидкий відразу ж зателефонував рятівникам, однак водій зумів самотужки загасити пожежу в моторному відсіку, - пише Волинь-нова.

Цими днями вогонь настрахав і жителів Мар’янівки Горохівського району. Близько 18 години в одному з домоволодінь загорілася господарська будівля.

Ймовірною причиною лиха рятівники назвали несправність електропроводки.

На щастя, в обох випадках ніхто з людей не постраждав.

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Теги: пожежа, авто
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