У місті на Волині спалахнув хлібовоз
Сьогодні, 13:15
У Горохові на ринку перед очима покупців задимів автомобіль Mitsubishi, з фургону якого продавався хліб.
Хтось швидкий відразу ж зателефонував рятівникам, однак водій зумів самотужки загасити пожежу в моторному відсіку, - пише Волинь-нова.
Цими днями вогонь настрахав і жителів Мар’янівки Горохівського району. Близько 18 години в одному з домоволодінь загорілася господарська будівля.
Ймовірною причиною лиха рятівники назвали несправність електропроводки.
На щастя, в обох випадках ніхто з людей не постраждав.
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Хтось швидкий відразу ж зателефонував рятівникам, однак водій зумів самотужки загасити пожежу в моторному відсіку, - пише Волинь-нова.
Цими днями вогонь настрахав і жителів Мар’янівки Горохівського району. Близько 18 години в одному з домоволодінь загорілася господарська будівля.
Ймовірною причиною лиха рятівники назвали несправність електропроводки.
На щастя, в обох випадках ніхто з людей не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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