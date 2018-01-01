У місті на Волині спалахнув хлібовоз





Хтось швидкий відразу ж зателефонував рятівникам, однак водій зумів самотужки загасити пожежу в моторному відсіку, - пише



Цими днями вогонь настрахав і жителів Мар’янівки Горохівського району. Близько 18 години в одному з домоволодінь загорілася господарська будівля.



Ймовірною причиною лиха рятівники назвали несправність електропроводки.



На щастя, в обох випадках ніхто з людей не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові на ринку перед очима покупців задимів автомобіль Mitsubishi, з фургону якого продавався хліб.Хтось швидкий відразу ж зателефонував рятівникам, однак водій зумів самотужки загасити пожежу в моторному відсіку, - пише Волинь-нова Цими днями вогонь настрахав і жителів Мар’янівки Горохівського району. Близько 18 години в одному з домоволодінь загорілася господарська будівля.Ймовірною причиною лиха рятівники назвали несправність електропроводки.На щастя, в обох випадках ніхто з людей не постраждав.

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