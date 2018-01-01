У «Промені» знову виступить Pianoбой*





Ще минулого року, одразу після відкриття Розважального центру «Промінь» першим концертом був саме Pianoбой. Дмитро Шуров подарував лучанам та новому залу неймовірну атмосферу завдяки чуттєвим пісням, своїй енергетиці та світловому шоу.



Цього ж року співак обіцяє подарувати масу емоцій на хороший настрій.



Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».



Довідка: +380 (68) 525 90 09.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 листопада до Променя вже вдруге приїде з концертом Pianoбой.Ще минулого року, одразу після відкриття Розважального центру «Промінь» першим концертом був саме Pianoбой. Дмитро Шуров подарував лучанам та новому залу неймовірну атмосферу завдяки чуттєвим пісням, своїй енергетиці та світловому шоу.Цього ж року співак обіцяє подарувати масу емоцій на хороший настрій.Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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