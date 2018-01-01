17 п'яних і один покусаний: «веселі» вихідні у луцькій лікарні
Сьогодні, 13:25
У минулі вихідні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 98 пацієнтів, госпіталізували - 67, надали амбулаторну допомогу - 31.
У травмпункт звернулося 118 людей, з них - 31 з переломами, - повідомили у Луцькій міській клінічній лікарні.
17 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Одного покусала тварина. 14 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.
"Вчені Хельсінського університету (Фінляндія) дійшли до висновку, що відпустка може значно знизити ризик передчасної смерті. При цьому навіть здоровий спосіб життя не може компенсувати стрес, який негативно впливає на життя людини, якщо вона мало відпочиває і багато працює. Виявляється, що ті, хто брав відпустку на менше як 2 тижні щорічно, на 37% вмирали частіше у порівнянні з тими, хто відпочивав від роботи більше. Отож, хто ще не був у відпустці - йдіть. Відпочивайте ефективно і будьте здорові!" - повідомили медики.
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У травмпункт звернулося 118 людей, з них - 31 з переломами, - повідомили у Луцькій міській клінічній лікарні.
17 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Одного покусала тварина. 14 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.
"Вчені Хельсінського університету (Фінляндія) дійшли до висновку, що відпустка може значно знизити ризик передчасної смерті. При цьому навіть здоровий спосіб життя не може компенсувати стрес, який негативно впливає на життя людини, якщо вона мало відпочиває і багато працює. Виявляється, що ті, хто брав відпустку на менше як 2 тижні щорічно, на 37% вмирали частіше у порівнянні з тими, хто відпочивав від роботи більше. Отож, хто ще не був у відпустці - йдіть. Відпочивайте ефективно і будьте здорові!" - повідомили медики.
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